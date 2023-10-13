Indonesia Diterjang Panas Ekstrem, Dokter Jelaskan Pentingnya Menjaga Suhu Tubuh

TETAP terhidrasi adalah salah satu cara paling efektif yang harus dilakukan saat cuaca panas menerjang. Caranya cukup mudah yakni dengan memperbanyak minum air putih.

Dokter sekaligus Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan, dr. Dicky Budiman menjelaskan cuaca panas akan berpengaruh terhadap organ tubuh manusia. Sebab tubuh akan meregulasi atau mengatur suhu.

“Perannya dalam meregulasi atau mengatur suhu tubuh tentunya akan terekspose suhu panas berlebih. Ini juga akan menyebabkan terganggunya pengaturan suhu tubuh atau terjadinya peningkatan suhu tubuh,” kata dr Dicky kepada MNC Portal, Jumat (13/10/2023).

Menurutnya, secara umum kerentanan tubuh manusia memang bervariasi, namun beberapa organ atau sistem ini akan sangat sensitif terhadap cuaca panas yang ekstrem.

Masalah kesehatan pertama akan berdampak adalah kulit. Kulit yang menjadi organ terbesar manusia dalam hal melindungi pertahanan terhadap ancaman panas. Kulit akan mengalami dampak seperti kemerahan, sunburn, atau masalah kulit lainnya yang lebih parah. Untuk itu, pentingnya melindungi kulit sangat diperlukan terutama ketika cuaca panas.

“Dan kalau bicara tentang kulit, mulai dari kepala sampai ujung kaki yang dilapisi kulit, dan tentu dalam konteks ini selain melindungi kulit dari paparan langsung ya tentu cukup minum itu penting,” ucap dr Dicky.

Selain itu, sistem kardiovaskuler juga akan mengalami gangguan kesehatan ketika cuaca panas. Pembuluh darah akan mengalami fasodilatasin. Artinya, pembuluh darah dapat mengembang dan melebar karena jantung bekerja lebih keras. Sehingga hal ini akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, dan juga tekanan darah.

Organ ketiga yang mengalami masalah kesehatan adalah ginjal. Selain karena fungsi ginjal yang memiliki peran meregulasi cairan dalam tubuh akibat cuaca panas, hal itu akan menyebabkan tubuh dehidrasi dan meningkatkan risiko batu ginjal.

“Untuk menghindari hal itu, maka sekali lagi kecukupan air minum ini menjadi sangat penting, tentunya yang dimaksudkan adalah air putih,” tutur dr Dicky.