HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan untuk Mencegah Heatstroke, Pastikan untuk Mengonsumsinya

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:00 WIB
5 Makanan untuk Mencegah Heatstroke, Pastikan untuk Mengonsumsinya
Makanan pencegah heatstroke. (Foto: Freepik.com)
PANAS ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi membuat seseorang mengalami dehidrasi maupun heatstroke.

Kepala Ahli Gizi, Paras Health, Gurugram, Neha Pathania mengatakan mengonsumsi makanan yang tepat sangat dianjurkan untuk mencegah masalah kesehatan.

"Pola makan yang seimbang dan bernutrisi dapat memberikan tubuh mineral, elektrolit, dan cairan yang dibutuhkan menjaga tingkat hidrasi dan mencegah heatstroke," kata Neha Pathania.

Dilansir dari halaman resmi, Rabu (11/10/2023) berikut lima makanan mencegah hestroke, yuk disimak!

Makanan untuk mencegah heatstroke

1. Semangka

Kandungan air yang tinggi pada semangka dapat membantu menghindari heatstroke. Sebab, semangka mengandung elektrolit, kalium, antioksidan dan asam amino yang membantu meringankan kram otot akibat heatstroke.

2. Timun

Menurut Pathania mentimun memiliki 90 persen kadar air. Karena heatstroke membuat tubuh menjadi dehidrasi, mentimun bisa menjadi solusi untuk tetap terhidrasi secara alami.

Halaman:
1 2
      
