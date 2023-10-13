Apakah Tubuh yang Tidak Mendapat Asupan Gula Bisa Tetap Sehat?

GULA pasir atau gula tambahan telah menjadi konsumsi sehari-hari. Bahkan seolah-olah sangat dibutuhkan oleh tubuh karena saking “lumrahnya” orang-orang menambahkan gula.

Sebenarnya tubuh membutuhkan asupan gula untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Gula dibutuhkan sebagai sumber karbohidrat dan energi di dalam tubuh.

Lantas apakah tubuh akan tetap sehat bila tidak konsumsi gula tambahan?

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD menjelaskan, kalau tubuh tetap sehat bila tidak konsumsi gula.

"Karena kalau bicara soal gula, maka akan bicara energi. Kalau kita konsumsi gula, kadar gulanya langsung naik. Itu memang bisa dipakai untuk energi. Namun energi bisa didapatkan dari bahan lain. Dari nasi, roti, kue, dan lain sebagainya. Tidak hanya dari gula tambahan," tulis Prof Zubairi dalam cuitannya di Twitter atau @profesorzubairi.

Prof Zubairi menjelaskan jika seseorang mengonsumsi nasi, maka lauknya ya harus seimbang sehingga kadar gula darahnya lebih mudah dikontrol. Karena nasi termasuk dalam makanan dengan indeks glikemik tinggi.

"Prinsipnya tiap apa yang kita konsumsi tetap harus dalam batas wajar sesuai kebutuhan ya, tidak berlebihan," jelasnya.