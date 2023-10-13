No Bra Day, Apa Benar Pakai BH Kawat Bisa Picu Kanker Payudara?

Hari Tanpa Bra alias No Bra Day adalah bagian dari rangkaian peringatan bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia. Pada hari No Bra Day yang diperingati setiap 13 Oktober, kaum wanita diajak untuk tidak mengenakan bra, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penyintas kanker payudara.

Nah, selama ini ada informasi yang menyebutkan bahwa penggunaan bra kawat bisa memicu kanker payudara. Hal ini terjadi karena bra kawat dianggap menghalangi aliran cairan kelenjar getah bening, sehingga racun tidak keluar dengan maksimal dan menumpuk sampai menyebabkan kanker.

Namun, apakah hal itu benar?

Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, dr Dicky Budiman mengatakan sampai saat ini belum ada riset ilmiah yang memastikan kaitan antara bra kawat dan kanker payudara.

"Belum bisa disimpulkan antara pemakaian bra kawat dan kanker, belum terbukti," ujar dr Dicky.

Dokter Dicky juga menjelaskan banyak manfaat ketika seseorang mengenakan bra kawat. Salah satunya dapat menopang payudara lebih baik. Terutama bagi wanita yang memiliki ukuran payudara besar.

"Menurut riset bra kawat dapat menopang payudara lebih baik. Apalagi wanita dengan payudara besar butuh sokongan yang kuat dari kawat itu," katanya.