Lantik Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Berharap Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan Tercapai

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kemenparekraf. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mengakselerasi dan menggerakkan sektor parekraf, khususnya dalam memenuhi target mobilisasi wisatawan nusantara 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan pada 2023.

Upacara pelantikan berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman Kemenparekraf, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023), dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenparekraf.

Para pejabat yang dilantik Sandiaga meliputi Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Utama Kemenparekraf, Noviendi Makalam; Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja; Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Neysa Amelia; dan Direktur Pemasaran Pariwisata BPOB, Harfiansa Bimantara.

