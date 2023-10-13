Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lantik Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Berharap Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan Tercapai

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:43 WIB
Lantik Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Berharap Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan Tercapai
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kemenparekraf. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mengakselerasi dan menggerakkan sektor parekraf, khususnya dalam memenuhi target mobilisasi wisatawan nusantara 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan pada 2023.

Upacara pelantikan berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman Kemenparekraf, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023), dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenparekraf.

Para pejabat yang dilantik Sandiaga meliputi Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Utama Kemenparekraf, Noviendi Makalam; Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja; Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Neysa Amelia; dan Direktur Pemasaran Pariwisata BPOB, Harfiansa Bimantara.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
