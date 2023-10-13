Dear Traveler, Ini Hal-Hal yang Wajib Diperhatikan saat Memotret di Alam Terbuka!

KASUS terbakarnya kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur akibat menyalakan flare saat prosesi pemotretan prewedding harus jadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama traveler yang ingin melakukan pemotretan di alam terbuka.

Seorang fotografer harus lebih peka dan bijak saat mengambil gambar langsung di alam terbuka secara langsung. Jangan sampai, akibat kelalaian pribadi, justru merusak ekosistem alam dan merugikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar kawasan.

Fotografer kini salah pekerjaan yang banyak diminati. Sayangnya, masih ada beberapa fotografer yang kurang memahami aturan mengambil gambar di alam terbuka. Khususnya di kawasan konservasi Indonesia.

Hingga saat ini, kawasan konservasi seperti taman nasional dan taman hutan raya termasuk destinasi yang banyak diminati sebagai latar pengambilan gambar. Namun, perlu diingat jika kawasan konservasi tidak boleh sembarangan dimasuki pengunjung. Ada aturan yang perlu diperhatikan, guna menjaga kelestarian sumber daya alam di kawasan konservasi.

Sebagai seorang fotografer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan memotret di destinasi wisata alam terbuka, atau kawasan konservasi. Baik itu dengan mengantongi izin dari pihak pengelola, mematuhi aturan, hingga membawa properti yang aman.