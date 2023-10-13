Cuma Hari Ini! Pesan Hotel di Mister Aladin Cuma Bayar Rp99 Ribu Aja

BUTUH akomodasi penginapan buat liburan tapi bujet pas-pasan? Kebetulan, di hari Minggu, 15 Oktober 2023 ada promo hotel dari Mister Aladin, di mana Anda cukup bayar Rp99.000 saja! Tapi promonya cuma sehari nih, makanya pastikan gercep supaya nggak kehabisan ya!

Promo Cuma Hari Ini Bayar Rp99.000 akan berlangsung pada pukul 19:00 - 21:00 WIB. Makanya, pantengin terus website maupun aplikasi Mister Aladin supaya nggak ketinggalan promo fantastis ini!

Serunya lagi, promo ini berlaku untuk menginap kapan pun Anda mau. Bisa di akhir pekan maupun di hari kerja selama kamar di hotel yang Anda incar masih tersedia.

Sederet Keuntungan Pesan Hotel di Mister Aladin

Selain bisa dapat harga spesial di mana Anda cukup bayar Rp99.000 saja, masih ada sederet keuntungan yang bisa diraih kalau Anda booking hotelnya di Mister Aladin!

1. Berlaku tanpa Minimum Transaksi

Promo Cuma Hari Ini Bayar Rp99.000 nggak ada ketentuan minimum transaksi lho! Anda benar-benar bisa pesan hotel impian dengan harga terjangkau yang bahkan nggak sampai seratus ribu!

2. Bisa Bayar dengan Berbagai Opsi

Apa pun metode pembayaran yang Anda punya, baik itu transfer bank, kartu kredit, atau pun aplikasi paylater, Anda tetap bisa menikmati diskon ini! Jadi, Anda nggak perlu pusing lagi buat mindahin dana untuk melakukan transaksi.

3. Tersedia Metode Cicilan

Selain bisa dapat harga murah meriah, Anda juga bisa memanfaatkan opsi cicilan dari Bank Mandiri, BRI, dan digibank sesuai dengan minimum transaksi yang ditentukan oleh bank. Jadi, nggak ada lagi kata-kata ‘duit kurang’ ketika mau liburan!

Gunakan Kode Promo Berikut saat Melakukan Transaksi