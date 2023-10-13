Mengenal Lyrebird, Burung Unik yang Piawai Tirukan Suara Bayi Menangis

JIKA kita biasa mendengar kehebatan burung beo atau kakatua menirukan suara manusia, maka burung yang satu ini lebih unik lagi.

Ya, seekor burung di Kebun Binatang Taronga Sydney, Australia menunjukkan aksi luar biasa.

Burung berwarna hitam ini mengejutkan banyak orang karena ia berkicau yang mengeluarkan suara seperti tangisan bayi manusia.

Usut punya usut burung ini ialah Lyrebird Echo. Burung unik yang pandai menirukan banyak suara, termasuk suara tangisan bayi.

Orang-orang memberikan komentar untuk mengungkapkan kekaguman sekaligus kebingungan mereka karena suaranya benar-benar mirip.

(Foto: IG/@echidnacharlie)

"Itu sangat keren dan pada saat yang sama mimpi buruk, tapi saya bertanya-tanya berapa banyak bayi menangis yang didengar burung ini untuk menirunya dengan sempurna," tulis seorang netizen mengomentari video yang diunggah akun Taronga Zoo.

“Wow! Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, tapi ini membuatku tersenyum," kata warganet.

"Pihak kebun binatang mengatakan Echo memiliki kemampuan untuk meniru berbagai panggilan, namun peniruannya yang sempurna sebagai bayi menangis mungkin bukan hari menyenangkan di kebun binatang yang diharapkan para oran tua," sebut Guardian Australia di channel YouTube-nya.