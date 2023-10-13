Silaturahmi ke Habib Ahmad bin Ali Assegaf, Sandiaga: Semoga Berkah Dunia Akhirat

DI TENGAH kesibukanya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyempatkan diri menyambung silaturahmi dengan salah satu ulama Betawi, yakni Habib Ahmad bin Ali Assegaf.

Beliau adalah putra dari almarhum Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, yang juga pimpinan Majelis Al-Afaf, Tebet, Jakarta Selatan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat berbuka puasa bersama dan bersilaturahmi dengan @habibahmad_aliassegaf, putra dari Gurunda Sayyidil Walid Habib Ali Assegaf," tulis Sandi di akun Instagram-nya, @sandiuno, Jumat (13/10/2023).

Sandi juga menginformasikan jika pagi ini akan diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diawali sholat subuh berjamaah.