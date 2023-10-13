10 Makanan Khas Papua yang Lezat dan Unik, Rasanya Nendang di Mulut

PAPUA dijuluki Tanah Surga karena punya keindahan alam yang luar biasa. Tak hanya memiliki destinasi wisata yang menarik, Papua juga punya segudang kuliner yang unik dan lezat.

Meskipun kuliner Papua terkenal dengan bahan dasar sagu, tetapi ada juga kuliner ekstrim yang kaya akan protein dan dipercaya bisa meningkatkan keperkasaan pria.

Berikut 10 kuliner khas Papua yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Papeda

Papeda adalah makanan khas Papua yang populer. Hidangan yang mengandung karbohidrat ini terbuat dari tepung sagu yang dimasak hingga kental. Papeda memiliki tekstur yang lengket seperti lem, warna bening, dan rasanya tawar. Untuk menambah cita rasa, papeda biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning.

2. Udang Selingkuh

Udang Selingkuh adalah hidangan khas Papua yang terbuat dari udang segar yang dimasak dengan bumbu khas Papua yang kaya akan rempah.

Hidangan yang satu ini memiliki keunikan yang terletak pada cara pengolahannya, yaitu udang yang digunakan masih utuh.

Udang selingkuh memiliki rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih hangat.

3. Kue Bagea

Kue Bagea adalah camilan khas Papua yang terbuat dari sagu dan campuran terigu, gula, kayu manis, kacang tanah, biji kenari, dan cengkeh.

Camilan ini berbentuk bulat kecil-kecil dan memiliki tekstur padat dan keras karena proses memasaknya dipanggang. Rasanya manis dan aroma rempah membuat kue bagea istimewa.

4. Ikan Bakar Manokwari

Ikan Bakar Manokwari adalah hidangan yang populer dan sering disajikan dalam festival kuliner. Hidangan ini terbuat dari ikan tongkol yang dibaluri dengan perasan jeruk nipis sebelum dibakar.

Hidangan yang memiliki cita rasa gurih dan pedas ini biasanya disajikan dengan sambal khas Papua yang kaya rempah dan digiling kasar.

5. Ikan Bungkus

Hidangan yang satu ini mirip dengan pepes, namun ikan bungkus Papua dibungkus dengan daun talas. Ikan bungkus terbuat dari ikan laut yang dibumbui dengan rempah-rempah dan dibungkus dengan daun, kemudian dibakar diatas api kecil hingga masak.

6. Cacing Laut

Kuliner unik Papua ini terbuat dari cacing laut yang disebut insonem. Cacing laut ini berwarna putih dan memiliki panjang sekitar 30-40 cm.

Untuk mengolah makanan ini, langkah pertama cacing harus dibersihkan dengan membela bagian tubuh untuk mengeluarkan pasir. Kemudian, cacing ini dilumuri bumbu dan dipanggang.

Hidangan yang kaya protein ini dipercaya dapat meningkatkan keperkasaan dan kejantanan pria.

7. Sate Ulat Sagu

Hidangan ini terbuat dari ulat sagu yang dipanggang, kemudian diberi bumbu sate dan disajikan dengan roti sagu atau papeda.

Kuliner yang satu ini cukup ekstrim dan menjijikkan, meski demikian sate ulat sagu memiliki nilai gizi yang tinggi. Untuk seratus gram ulat sagu, mengandung 181 kalori dengan 6,1 protein, dan 13,1 gram lemak.