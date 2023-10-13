3 Kuliner Khas Banyumas Favorit Danar Widianto, Nomor 2 Paling Enak Dicocol Sambal Kecap

KONTESTAN X Factor Indonesia asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Danar Widianto mengungkap sejumlah kuliner daerah yang menjadi favoritnya.

Penyanyi bersuara merdu ini, mengaku sangat menyukai Sahoun, Soto Sokaraja hingga tempe mendoan.

Selain kuliner khas Banyumas, dirinya juga menyukai Papeda yang dicampur dengan kuah gulai ikan kuning.

“Aku pernah makan papeda pake kuah kuning rasanya enak, dulu pernah tuh coba aduk adonannya tapi susah juga,” ujar Danar kepada Okezone saat dijumpai di Gedung di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023 lalu.

Nah, berikut, deretan kuliner khas Banyumas favorit Danar Widianto;

1. Sahoun

Sahoun merupakan kuliner khas Banyumas yang berbahan dasar dari tepung beras dan tapioka, yang direbus lalu dibentuk seperti potongan kwetiau, serta menggunakan bumbu khas Banyumas, Jawa Tengah.

(Foto: IG/@kotapurwokerto)

Hidangan ini menggunakan jenis ayam kampung yang lembut dan menggunakan komponen lainnya seperti tauge, bawang goreng, sambal, dan kerupuk.

Kuliner ini juga salah satu favorit Danar, karena memiliki rasa yang lezat dan gurih. “Sahoun itu olahan tepung beras dibikin tipis-tipis terus dipotong kayak kwetiau gitu, terus dikasih ayam suwir,” ujarnya.

Seperti hidangan soto pada umumnya, kuah Sahoun terbuat dari kaldu ayam dengan berbagai jenis rempah-rempah yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar dan lainnya. Serta, untuk menikmati Sahoun ini, Anda cukup mencampurkan setiap komponen menjadi satu.

(Foto: IG/@the_sutedjos_family)

2. Tempe Mendoan

Siapa yang tidak mengenal kuliner satu ini? Meskipun terbuat dari tempe saja, namun menjadi salah satu kuliner populer di Jawa Tengah bahkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jakarta sekitarnya, lho.

Memiliki rasa yang unik dan tekstur yang sedikit lembek, gorengan ini menggunakan bumbu khas untuk menghasilkan cita rasa lezat dan sedikit pedas pada tempe seperti cabai, kunyit, bawang merah, dan masih banyak lagi.