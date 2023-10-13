Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Kuliner Khas Banyumas Favorit Danar Widianto, Nomor 2 Paling Enak Dicocol Sambal Kecap

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:11 WIB
3 Kuliner Khas Banyumas Favorit Danar Widianto, Nomor 2 Paling Enak Dicocol Sambal Kecap
Danar Widianto (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

KONTESTAN X Factor Indonesia asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Danar Widianto mengungkap sejumlah kuliner daerah yang menjadi favoritnya.

Penyanyi bersuara merdu ini, mengaku sangat menyukai Sahoun, Soto Sokaraja hingga tempe mendoan.

Selain kuliner khas Banyumas, dirinya juga menyukai Papeda yang dicampur dengan kuah gulai ikan kuning.

“Aku pernah makan papeda pake kuah kuning rasanya enak, dulu pernah tuh coba aduk adonannya tapi susah juga,” ujar Danar kepada Okezone saat dijumpai di Gedung di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023 lalu.

Nah, berikut, deretan kuliner khas Banyumas favorit Danar Widianto;

1. Sahoun

Sahoun merupakan kuliner khas Banyumas yang berbahan dasar dari tepung beras dan tapioka, yang direbus lalu dibentuk seperti potongan kwetiau, serta menggunakan bumbu khas Banyumas, Jawa Tengah.

Sahoun Ayam

(Foto: IG/@kotapurwokerto)

Hidangan ini menggunakan jenis ayam kampung yang lembut dan menggunakan komponen lainnya seperti tauge, bawang goreng, sambal, dan kerupuk.

Kuliner ini juga salah satu favorit Danar, karena memiliki rasa yang lezat dan gurih. “Sahoun itu olahan tepung beras dibikin tipis-tipis terus dipotong kayak kwetiau gitu, terus dikasih ayam suwir,” ujarnya.

Seperti hidangan soto pada umumnya, kuah Sahoun terbuat dari kaldu ayam dengan berbagai jenis rempah-rempah yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar dan lainnya. Serta, untuk menikmati Sahoun ini, Anda cukup mencampurkan setiap komponen menjadi satu.

Tempe Mendoan

(Foto: IG/@the_sutedjos_family)

2. Tempe Mendoan

Siapa yang tidak mengenal kuliner satu ini? Meskipun terbuat dari tempe saja, namun menjadi salah satu kuliner populer di Jawa Tengah bahkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jakarta sekitarnya, lho.

Memiliki rasa yang unik dan tekstur yang sedikit lembek, gorengan ini menggunakan bumbu khas untuk menghasilkan cita rasa lezat dan sedikit pedas pada tempe seperti cabai, kunyit, bawang merah, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/298/3053738/tahu_gejrot-9qeE_large.jpg
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement