HOME WOMEN FOOD

Sibuk Banyak Aktivitas? Perkuat Daya Tahan Tubuh dengan 4 Teh Herbal Ini

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:30 WIB
Sibuk Banyak Aktivitas? Perkuat Daya Tahan Tubuh dengan 4 Teh Herbal Ini
Teh herbal untuk bantu jaga daya tahan tubuh, (Foto: Jcomp/Freepik)




CUACA sangat panas beberapa waktu belakangan ini, bukan hanya bikin gerah dan dehidrasi tapi juga mengancam daya tahan tubuh. Apalagi saat ini, terkadang di malam hari tiba-tiba turun hujan cukup deras.

Selain konsumsi makanan sehat dan seimbang, minum multivitamin dan berolahraga. Menjaga daya tahan tubuh sehari-hari juga bisa dibantu dari konsumsi minuman teh herbal, agar tubuh tetap fit dan menghambat tertularnya penyakit.

Dilansir dari Healthline, yang sudah ditinjau secara medis oleh ahli nutrisi Amy Richter, RD, berikut ini empat teh herbal yang bisa jadi pilihan untuk diminum agar menjaga kesehatan tubuh

1. Teh Peppermint: Jadi salah satu jenis minuman herbal yang paling familiar dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pencernaan. Selain itu teh peppermint juga hadir dengan kandungan antioksidan, antikanker, antibakteri dan antivirus.

Beberapa penelitian telah menunjukkan, bahwa olahan minyak peppermint yang sering kali juga mengandung herbal lain juga membantu meredakan gangguan pencernaan, mual, dan sakit perut.

2. Teh Lemon Balm: Teh satu ini punya rasa lemon yang ringan, dan memiliki khasiat yang meningkatkan kesehatan tubuh. Dalam suatu penelitian kecil, menguji kepada 28 orang yang minum teh barley atau teh lemon balm selama enam minggu, menunjukkan hasil kelompok orang yang minum teh lemon balm telah meningkatkan elastisitas arterinya.

Sehingga menurunkan risiko terjadinya kekakuan arteri yang dianggap sebagai faktor risiko penyakit jantung, stroke, dan penurunan mental. Masih dalam penelitian yang sama, orang-orang yang minum teh lemon balm juga mengalami peningkatan elastisitas kulitnya.

