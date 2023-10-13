Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan yang Bisa Bantu Atasi Stres, Nomor 2 Bikin Tidur Nyenyak

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |22:05 WIB
5 Makanan yang Bisa Bantu Atasi Stres, Nomor 2 Bikin Tidur Nyenyak
Teh chamomile pereda stres. (Foto: Freepik)
A
A
A

STRES yang dialami setiap orang bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Jika tidak cepat ditangani, maka bisa saja berakibat pada depresi.

Mungkin cara umum yang paling orang banyak tahu adalah berkonsultasi dengan ahli seperti Psikolog atau dengan mengonsumsi minuman yang dapat mereda stres.

Namun, tahu kah Anda sebenarnya ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi stres? Berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Health Line pada Jumat (13/10/2023).

1. Ikan berlemak

Ikan berlemak seperti mackerel, herring, salmon , dan sarden sangat kaya akan lemak omega-3 dan vitamin D, nutrisi yang telah terbukti membantu mengurangi tingkat stres dan memperbaiki suasana hati.

Omega-3 tidak hanya penting untuk kesehatan otak dan suasana hati, tetapi juga dapat membantu tubuh Anda mengatasi stres. Faktanya, asupan omega-3 yang rendah dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan depresi pada populasi Barat.

2. Teh chamomile

Chamomile adalah ramuan obat yang telah dikenal dan digunakan sejak zaman kuno sebagai peredam stres alami. Teh dan ekstraknya telah terbukti meningkatkan tidur nyenyak, dan mengurangi gejala kecemasan juga depresi.

Halaman:
1 2
      
