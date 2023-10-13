Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cantik dan Modis, Begini Gaya Azizah Salsha Tenteng Tas Seharga Rp40 Jutaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:05 WIB
Cantik dan Modis, Begini Gaya Azizah Salsha Tenteng Tas Seharga Rp40 Jutaan
Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

USAI memutuskan dengan Pratama Arhan di usia muda, kehidupan Azizah Salsha terus menjadi sorotan warganet. Bukan hanya soal keseharian bersama sang suami, juga fashion yang dikenakan.

Salah satunya ketika dia mengenakan tas mewah keluaran brand ternama dunia. Momen itu dibagikan akun Instagram @azizahsalsha.wearings.

Terlihat dara yang akrab disapa Zize ini mengenakan tas dari Bottega seri Mini Jodie berwarna krem. Tas tersebut memiliki detail bahan seperti anyaman dan terlihat kokoh.

Warna netral dari tas mewah ini pun menambah kesan elegan dan cocok dipadukan dengan outfit Azizah. Dalam foto itu, nampak wanita yang baru menginjak usia 20 tahun ini mengenakan atasan kemeja putih dengan vest abu-abu dan leather skirt berwarna hitam.

Azizah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165325/zize-rAPC_large.jpg
Berapa Lama Usia Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement