Cantik dan Modis, Begini Gaya Azizah Salsha Tenteng Tas Seharga Rp40 Jutaan

USAI memutuskan dengan Pratama Arhan di usia muda, kehidupan Azizah Salsha terus menjadi sorotan warganet. Bukan hanya soal keseharian bersama sang suami, juga fashion yang dikenakan.

Salah satunya ketika dia mengenakan tas mewah keluaran brand ternama dunia. Momen itu dibagikan akun Instagram @azizahsalsha.wearings.

Terlihat dara yang akrab disapa Zize ini mengenakan tas dari Bottega seri Mini Jodie berwarna krem. Tas tersebut memiliki detail bahan seperti anyaman dan terlihat kokoh.

Warna netral dari tas mewah ini pun menambah kesan elegan dan cocok dipadukan dengan outfit Azizah. Dalam foto itu, nampak wanita yang baru menginjak usia 20 tahun ini mengenakan atasan kemeja putih dengan vest abu-abu dan leather skirt berwarna hitam.