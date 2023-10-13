Jeny Tjahyawati Siap Bawa Keindahan Songket Melayu di IN2MF 2023

INDONESIA International Modest Fashion Festival (IN2MF), yang merupakan event modest fashion terbesar di Indonesia siap digelar tahun ini. Acara ini sendiri diketahui menjadi bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival yang akan dilangsungkan tanggal 25 hingga 29 Oktober 2023 di JCC.

Gelaran IN2MF 2023 ini pun akan menampilkan 174 desainer lokal dan internasional. Salau satunya jenama yang bersiap melenggang di acara tersebut ialah desainer busana Muslim ternama Indonesian, Jeny Tjahyawati.

Tahun ini, Jeny menyiapkan koleksi terkini di IN2MF 2023. Senandung Melayu pun menjadi tema yang dipilih Jeny, sesuai dengan tema yang diusung ia akan membawa songket Melayu untuk ditampilkan di IN2MF 2023.

“Saya berkolobarasi dengan Torang Sitorus untuk songketnya. Konsep ini berasal dari warisan budaya, salah satu warisan budaya tersebut adalah Songket Melayu,” ungkap Jeny kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Trunk Fashion IN2MF 2023 di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Koleksi ini menonjolkan keberadaan wastra Indonesia dalam menciptakan desain modest fashion,” tambahnya.