HOME WOMEN FASHION

Gaya Fuji saat Hadiri TikTok Award 2023 Curi Perhatian, Centil dengan Nuansa Batik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |23:05 WIB
Gaya Fuji saat Hadiri TikTok Award 2023 Curi Perhatian, Centil dengan Nuansa Batik
Gaya Fuji di TikTok Awards 2023. (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

FUJI jadi salah satu bintang tamu yang hadir di TikTok Award 2023. Penampilannya malam itu cukup menyita perhatian publik.

Adik dari Fadly Faisal itu bahkan berhasil kembali meraih penghargaan untuk kategori Celebrity Of The Year lho.

Fuji berhasil mengalahkan beberapa artis lainnya seperti Rafael Tan, Prilly Latuconsina, Ayu Ting Ting, Atta Halilintar, bahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Dalam acara itu Fuji tampil anggun dalam balutan dress nuansa batik. Penasaran seperti apa penampilan Fuji? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023).

1. Foto OOTD

Fuji

Gaya OOTD Fuji saat hadir di acara TikTok Award 2023. Dia tampil anggun memakai dress batik model cheongsam nuansa merah dengan sentuhan bulu-bulu manja di bagian bahunya. Dia juga memberi aksen belt warna merah sebagai statement pada penampilannya.

Fuji memakai dress dari desainer Angela Prisa. Dia terlihat saat anggun dengan memadukan high heels pada penampilannya.

2. Pose pegang piala

Fuji

Potret cantik Fuji saat pose memegang piala yang dia dapat dari TikTok Award 2023. Fuji mendapat penghargaan untuk kategori Celebrity Of The Year lho. Tak lupa dia bergayang sambil bertolak pinggang dan tersenyum manis.

