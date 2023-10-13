Sepatu Lukisan Mural Ini Sebarkan Pesan Woman Power, Apa Maknanya?

BUKAN sekedar sepatu biasa, seniman mural Diela Maharanie kolaborator di kampanye terbaru Converse, 'Create Next' dengan membawa pesan 'woman power'. Hal itu terlihat dari mural yang dibuatnya.

Karakter perempuan dengan semangat kreatif menjadi highlight yang menarik.

"Di mural kali ini, saya hadirkan karakter perempuan yang salah satunya sedang memegang 'apple pen'. Itu mengisyaratkan kalau perempuan bisa berkarya dan memberi dampak bagi masyarakat. Itu nilai woman power yang mau saya sampaikan," kata Diela i Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

Permainan warna yang vibrant dan bold juga mengisyaratkan jiwa perempuan yang berani dan membara. Ini juga sekaligus mengajak generasi muda secara umum untuk tidak ragu mengekspresikan diri mereka.

"Dengan warna yang vibrant dan bold, itu juga diharapkan dapat memberi ide, hasrat, dan mengajak semua anak muda, khususnya perempuan untuk mengekspresikan diri dengan cara apapun yang mereka inginkan," katanya.