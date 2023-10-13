Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sepatu Lukisan Mural Ini Sebarkan Pesan Woman Power, Apa Maknanya?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |14:05 WIB
Sepatu Lukisan Mural Ini Sebarkan Pesan Woman Power, Apa Maknanya?
Sepatu lukisan mural. (Foto: Sukardi)
A
A
A

BUKAN sekedar sepatu biasa, seniman mural Diela Maharanie kolaborator di kampanye terbaru Converse, 'Create Next' dengan membawa pesan 'woman power'. Hal itu terlihat dari mural yang dibuatnya.

Karakter perempuan dengan semangat kreatif menjadi highlight yang menarik.

"Di mural kali ini, saya hadirkan karakter perempuan yang salah satunya sedang memegang 'apple pen'. Itu mengisyaratkan kalau perempuan bisa berkarya dan memberi dampak bagi masyarakat. Itu nilai woman power yang mau saya sampaikan," kata Diela i Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

Permainan warna yang vibrant dan bold juga mengisyaratkan jiwa perempuan yang berani dan membara. Ini juga sekaligus mengajak generasi muda secara umum untuk tidak ragu mengekspresikan diri mereka.

"Dengan warna yang vibrant dan bold, itu juga diharapkan dapat memberi ide, hasrat, dan mengajak semua anak muda, khususnya perempuan untuk mengekspresikan diri dengan cara apapun yang mereka inginkan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/194/2982771/begini-sepatu-unik-pemain-film-godzilla-minus-one-di-red-carpet-oscar-2024-1krUIsWdvT.jpg
Begini Sepatu Unik Pemain Film Godzilla Minus One di Red Carpet Oscar 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/194/2906547/seniman-lokal-muklay-kolaborasi-bareng-playboy-hadirkan-koleksi-sepatu-dengan-visual-artistik-COaNMoMLRM.jpg
Seniman Lokal Muklay Kolaborasi Bareng Playboy, Hadirkan Koleksi Sepatu dengan Visual Artistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/194/2795264/wow-pria-ini-punya-koleksi-2-131-pasang-sepatu-crocs-e8LSwacoiF.JPG
Wow! Pria Ini Punya Koleksi 2.131 Pasang Sepatu Crocs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/194/2752373/uniknya-sepatu-lokal-bertema-film-harry-potter-kasual-dan-stylish-Tgl9Q97t8I.jpg
Uniknya Sepatu Lokal Bertema Film Harry Potter, Kasual dan Stylish!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/17/194/2533297/blankenheim-shoes-produk-lokal-langganan-erick-thohir-h0Xz1Z1KVh.jpeg
Blankenheim Shoes, Produk Lokal Langganan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/27/194/2477211/dari-masa-ke-masa-inilah-5-desain-sepatu-unik-di-new-york-dan-paris-fashion-week-YpZ28YiXU5.jpg
Dari Masa ke Masa, Inilah 5 Desain Sepatu Unik di New York dan Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement