HOME WOMEN LIFE

Gampang! Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong Biar Kembali Kinclong

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:43 WIB
Ibu rumah tangga harus tahu cara membersihkan wajan gosong. Sebab, wajan yang gosong sangat mengganggu pandangan saat memasak di dapur. Rasa pun seolah berubah gegera warna wajan yang menghitam.

Wajan adalah alat masak yang wajib ada di dapur. Kegunaannya yang multifungsi bisa jadi salah satu faktor membuat hidangan lezat. Menjaga wajan agar tetap bersih dan layak digunakan jadi keharusan agar kegiatan masak memasak nyaman.

Agar warna hitam akibat gosong hilang, berikut ini cara membersihkan wajan kesayangan yang bisa dilakukan sendiri di rumah.

Cara Membersihkan Wajan Gosong

1. Bersihkan dengan Sabun Cuci Piring

Cara membersihkan gosong pada wajan anti-lengket yang paling umum adalah menggunakan campuran sabun cuci piring dan air panas. Tuangkan sedikit cairan sabun cuci piring ke bagian yang gosong. Setelah itu rendam wajan dengan air panas hingga semalaman. Keesokan harinya, kamu bisa membilas dan menggosoknya dengan spons cuci piring untuk mengangkat kerak gosong pada wajan.

      
