HOME WOMEN LIFE

6 Contoh Surat Izin Sakit Kerja yang Sopan untuk Dikirim Via Whatsapp

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |07:08 WIB
6 Contoh Surat Izin Sakit Kerja yang Sopan untuk Dikirim Via Whatsapp
Mengirim Surat Sakit via WhatsApp. (Foto: Freepik)
A
A
A

SURAT izin merupakan informasi yang kita kirimkan ketika tidak dapat masuk kerja atau mengikuti sebuah kegiatan. Memang lazimnya kita akan menyertakan surat dokter untuk memberikan surat sakit ini, tapi untuk awalan tentu saja kita harus mengabarkan kepada atasan kondisi kita.

Nah, salah satu cara untuk mengirimkan surat izin tersebut yakni lewat WhatsApp. Dengan whatsapp kita bisa mengirimkan file surat dokter sekaligus surat izin. Meski demikian, mengirimkan surat izin ke kantor, apalagi HRD dan bos tidak mungkin sekasual mengirimkan WhatsApp ke teman.

Jika kalian bingung dengan isi surat izin yang baik seperti apa, nah berikut adalah ada beberapa contoh surat izin bekerja seperti dilansir dari berbagai sumber. Yuk disimak!

1. Selamat pagi bapak/ibu

Sebelumnya saya mengucapkan minta maaf karena tidak bisa menghadiri rapat kerja di kantor, dikarenakan saya sedang sakit bapak/ibu.semalam bada saya tiba-tiba panas.Maka dari itu saya meminta izin kepada bapak/ibu untuk melakukan istirahat dirumah, agar badan saya bisa kembali sehat dan melakukan pekerjaan dengan baik lagi, Amin.....

Terimakasih

To : Qian

2. Yth. Bapak/ibu direktur

PT.Sejahtera Abadi

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat izin ini, saya ingin memberitahukan bahwa hari ini saya Grogia, tidak bisa melakukan aktivitas bekerja pada hari ini sebagaimana mestinya karena sakit (demam dan maag).

Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga bapak/ibu  dapat memakluminya.Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Grogia

3. Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat bapak/ibu hrd

PT. Tritan

Sebelumnya saya mohon maaf karena memberi pesan lewat whatsapp.Saya ingin memberitahukan bahwasanya hari ini saya tidak bisa mengikuti pekerjaan di lapangan pada 10-14 Oktober karena saya sedang sakit akibat kecelakaan kemarin, sehingga membuat saya tidak bisa berjalan.

Untuk itu, kami mohon kepada bapak/ibu untuk memberikan izin kepada saya.Demikian surat yang saus sampaikan.Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Telusuri berita women lainnya
