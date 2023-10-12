Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Silsilah Keluarga Ahmad Dhani, dari Al Ghazali hingga Muhammad Ali

Listy Alya Vaizah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:34 WIB
Silsilah Keluarga Ahmad Dhani, dari Al Ghazali hingga Muhammad Ali
Ahmad Dani. (Foto: Instagram)
A
A
A

SILSILAH keluarga Ahmad Dhani memang melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti Al Ghazali, El Rumi, Dewa 19, Maia Estianty, Mulan Jameela, dan Muhammad Ali. Temukan bagaimana hubungan keluarga ini mempengaruhi perjalanan karir musik Ahmad Dhani di Tanah Air.

Dilansir dari berbagai sumber, Ahmad Dhani atau Ahmad Dhani Prasetyo, merupakan putra dari pasangan Maemunah dan Abdul Salam. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dengan adik-adik bernama Bunda Maia (Maia Estianty), Bunda Tuhan (Latami), dan Bunda Mulan (Mulan Jameela).

Al Ghazali dan Hubungannya dengan Ahmad Dhani

Al Ghazali, atau Al Ghazali Syubail Abdulloh, adalah adik kandung Ahmad Dhani. Selain dikenal sebagai penyanyi, Al Ghazali juga merupakan presenter dan aktor. Kedekatan Ahmad Dhani dan Al Ghazali tampak dari kolaborasi mereka dalam beberapa proyek musik dan penampilan di televisi.

El Rumi dan Hubungannya dengan Ahmad Dhani

El Rumi, atau El Rumi Syubail Abdulloh, adalah adik kandung Ahmad Dhani dan Al Ghazali. El Rumi mengikuti jejak kakak-kakaknya dalam berkarir di dunia hiburan dan menjadi seorang penyanyi. Hubungan Ahmad Dhani dengan El Rumi terlihat dari dukungan dan kebanggaan yang ditunjukkan Ahmad Dhani terhadap kesuksesan El Rumi di industri musik.

Dewa 19 dan Pengaruhnya pada Ahmad Dhani

Dewa 19 adalah sebuah grup musik legendaris yang dibentuk oleh Ahmad Dhani pada tahun 1986. Ahmad Dhani berperan sebagai vokalis, penulis lagu, dan pemain keyboard dalam band ini. Dewa 19 sangat mempengaruhi perkembangan musik dan gaya bermusik Ahmad Dhani, serta membantu membangun namanya sebagai salah satu musisi terkemuka di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
