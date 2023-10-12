Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Silsilah Keluarga Pablo Benua, Ternyata Keponakan Tokoh di Sumatera Utara

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:05 WIB
Silsilah Keluarga Pablo Benua, Ternyata Keponakan Tokoh di Sumatera Utara
Pablo Benua dan Rey Utami. (Foto: Instagram @bangbenua)
A
A
A

SILSILAH keluarga Pablo Benua menarik untuk disimak. Dia adalah suami dari artis paling kaya di Indonesia versi Cydem International Research, Rey Utami.

Selain sebagai pengusahan, Pablo Benua berprofesi sebagai pengacara dan politisi kelahiran Medan, Sumatera Utara, pada 8 Agustus 1980.

Pablo dan Rey Utamabi bertemu lewat dating app Tinder. Sejak saat itu, hidupnya penuh dengan kontroversi.

Pada awal 2019 lalu, Pablo Benua menuding konten Risa Saraswati sebagai rekayasa. Lalu pada tahun yang sama, dia divonis penjara satu tahun delapan bulan dan Rey Utami divonis penjara satu tahun empat bulan dalam kasus video ikan asin Galih Ginanjar.

Seperti apa silsilah keluarga Pablo Benua? Simak penjelsannya yang dikutip dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023).

