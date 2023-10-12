Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Wulan Guritno Asyik Nge-Gym, Netizen: Makin Tua Makin Jadi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:30 WIB
Pesona Wulan Guritno Asyik Nge-Gym, Netizen: Makin Tua Makin Jadi!
Wulan Guritno, (Foto: Instagram @wulanguritno)
A
A
A

WULAN Guritno kembali sukses curi perhatian netizen lewat penampilan cantiknya. Sejak putus dari sang pacar, Sabda Ahesa, Wulan justru tampak terlihat makin memesona.

Setelah sukses jadi sorotan karena penampilan cantiknya saat berkunjung ke Mandalika, kali ini Wulan Guritno  sukses bikin netizen terpukau dengan body goalnya saat sedang berolahraga di gym.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @wulanguritno, Kamis, (12/10/2023)

1. Mirror selfie: Dalam potret mirror selfie ini, penampilan Wulan secara keseluruhan tampak terlihat jelas. Bukan hanya body goalsnya saja yang terekspos saat mengenakan outfit gym serba biru nan ketat, namun juga wajah cantiknya semakin terlihat awet muda bak menolak tua.

Rambut panjangnya juga ia biarkan tergerai indah. Wulan juga tampil dengan warna rambut golden brown kekinian yang semakin membuat warna kulitnya tampak glowing.

 

2. Senyum tipis: Masih dengan potret mirror selfie, di sini Wulan memasang ekspresi senyum tipis nan memesona. Terlihat kulit wajah flawless Wulan yang terekspos jelas. Ia tampak tampil percaya diri meskipun tanpa pulasan makeup sedikit pun di wajah cantiknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement