Pesona Wulan Guritno Asyik Nge-Gym, Netizen: Makin Tua Makin Jadi!

WULAN Guritno kembali sukses curi perhatian netizen lewat penampilan cantiknya. Sejak putus dari sang pacar, Sabda Ahesa, Wulan justru tampak terlihat makin memesona.

Setelah sukses jadi sorotan karena penampilan cantiknya saat berkunjung ke Mandalika, kali ini Wulan Guritno sukses bikin netizen terpukau dengan body goalnya saat sedang berolahraga di gym.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @wulanguritno, Kamis, (12/10/2023)

1. Mirror selfie: Dalam potret mirror selfie ini, penampilan Wulan secara keseluruhan tampak terlihat jelas. Bukan hanya body goalsnya saja yang terekspos saat mengenakan outfit gym serba biru nan ketat, namun juga wajah cantiknya semakin terlihat awet muda bak menolak tua.

Rambut panjangnya juga ia biarkan tergerai indah. Wulan juga tampil dengan warna rambut golden brown kekinian yang semakin membuat warna kulitnya tampak glowing.

2. Senyum tipis: Masih dengan potret mirror selfie, di sini Wulan memasang ekspresi senyum tipis nan memesona. Terlihat kulit wajah flawless Wulan yang terekspos jelas. Ia tampak tampil percaya diri meskipun tanpa pulasan makeup sedikit pun di wajah cantiknya.