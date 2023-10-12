Ternyata Ini Arti Kata WTS, WTB dan WTT

ARTI kata WTS, WTB, dan WTT kini banyak dicari-cari. Pasalnya, singkatan tersebut sering digunakan dalam konteks forum jual beli online, seperti forum jual beli barang bekas, situs lelang, atau platform perdagangan online lainnya.

Kendati sudah sangat marak digunakan, namun tidak sedikit juga orang yang belum paham mengenai arti dari singkatan-singkatan tersebut. Salah satu alasannya adalah karena singkatan WTS, WTB, dan WTT menggunakan Bahasa Inggris.

Mengetahui lebih lanjut mengenai arti kata WTS, WTB, dan WTT berikut penjelasannya dilansir dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023).

1. WTS - Want to Sell

Singkatan pertama yang perlu Anda ketahui artinya adalah WTS atau Want to Sell atau Ingin Menjual. Sebagaimana artinya, singkatan WTS digunakan ketika Anda ingin menjual barang atau produk kepada orang lain di forum atau platform jual beli online.

Selain menjual barang, WTS juga biasa digunakan dalam game online untuk menjual item atau akun. Sebagai contoh, “WTS Iphone Xr 128 GB 4 jutaan aja” , “WTS akun Mobile Legend skin lengkap, harga dm aja”.