HOME WOMEN LIFE

Viral, Perempuan Berusia 104 Tahun Meninggal Dunia setelah Lakukan Terjun Payung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:05 WIB
Ilustrasi terjun payung. (Foto: Freepik)
DOROTHY Hoffner, perempuan asal Chicago berusia 104 tahun dikabarkan meninggal dunia. Padahal, sebelunya dia membuat banyak orang takjub karena berani dan berhasil melakukan terjun payung dari ketinggian 13,500 kaki di Skydive Chicago, Ottawa, Illinois.

Dia terjun payung menggunakan parasut dan tali pengaman. Atas keberaniannya ini, Dorothy berhasil mendapatkan sertifikasi Guinness World Records sebagai orang tertua yang pernah melompat terjun payung dari pesawat.

Namun, seminggu setelahnya kabar duka datang dari dirinya. Dorothy Hoffener dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (8/10/2023) lalu.

Teman dekat Dorothy, Joe Conant, seorang perawat mengatakan Dorothy ditemukan meninggal dunia pada Senin pagi oleh staf di komunitas lansia Brookdale Lake View. Conant mengatakan Dorothy meninggal dalam tidurnya pada Minggu malam.

Dalam wawancara yang dikutip dari AP News. Conant menceritakan bagaimana sosok Dorothy di matanya. Dirinya pertama kali bertemu dengan Dorothy ketika bekerja sebagai pengasuh di panti jompo. Menurut Conant, Dorothy adalah sosok yang sangat luar biasa.

"Dia tidak kenal lelah. Dia terus berjalan,” kata Conant, Kamis (12/10/2023).

“Dia bukanlah seseorang yang akan tidur siang di sore hari, atau tidak muncul untuk acara apa pun, makan malam, atau apa pun. Dia selalu ada, hadir sepenuhnya. Dia terus berjalan, selalu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
