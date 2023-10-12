Kenapa SpongeBob Tidak Pernah Lulus Ujian Mengemudi?

ADA alasan kenapa SpongeBob tidak pernah lulus ujian mengemudi yang sering muncul dalam episodenya. Padahal hewan laut berwarna kuning itu selalu melakukan beberapa kali tes mengemudi tetapi hasilnya selalu gagal.

Berdasarkan episode "Mrs.Puff, You’re Fired" SpongeBob telah gagal sebanyak 1.000.006 kali. Kegagalan SpongeBob membuat instrukturnya yaitu Mrs. Puff merasa kesal.

Lantas, kenapa Spongebob tidak pernah lulus ujian mengemudi?

Melansir SpongeBob Fandom,pongeBob tidak pernah lulus ujian mengemudi karena sering kehilangan fokus saat mengemudi. Seperti dalam episode "Bumper to Bumper" ketika SpongeBob gagal berkali-kali dalam ujian mengemudi.

Dia kembali ke rumah dan menangis, kemudian Mrs.Puff datang mengajak Spongebob untuk jalan-jalan menggunakan kendaraan. Mrs.Puff menyuruh SpongeBob untuk mengulangi perkataannya yaitu "Fokus pada jalan, tidak ada yang lain selain jalan".

SpongeBob berhasil mengemudi setelah mengikuti kalimat dari instrukturnya itu. Ketika SpongeBob hampir lulus semua tes, Mrs.Puff menyuruhnya untuk memarkirkan kapal dengan aman.