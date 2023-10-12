Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cha Chung Wa, Dayang Ratu di Mr Queen yang Segera Menikah

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:30 WIB
5 Potret Cha Chung Wa, Dayang Ratu di Mr Queen yang Segera Menikah
Cha Chung Wa yang akan segera menikah, (Foto: Instagram @cchcelestial)
A
A
A

AKTRIS veteran Korea Selatan, Cha Chung Wa mendadak jadi headline pemberitaan setelah tiba-tiba mengumumkan rencana pernikahannya pada akhir Oktober mendatang.

Bagi para pencinta drama Korea (Drakor) namanya mungkin terdengar tak terlalu familiar, namun jika melihat parasnya Anda pasti langsung tahu siapa sosoknya. Banyak membintangi drama hits, seperti Hometown Cha Cha Cha, Crash Landing On You dan Mr. Queen, namun salah satu peran Cha Chung Wa yang paling ikonik adalah ketika dirinya menjadi kepala dayang dari Shin Hye Sun di drama hits Mr. Queen.

Penasaran seperti apa potret Cha Chung Wa, dayang Shin Hye Sun di Mr. Queen yang segera melangsungkan pernikahan? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (12/10/2023 berikut lima potretnya.

1. Rambut panjang: Ini adalah potret Cha Chung Wa asli dalam keseharian, elegan dan modis. Jauh dari imej perannya yang selalu humoris, blak-blakan dan sering berdandan berlebihan.

Hadir di acara konferensi pers drama Season of Deity, Cha Chung Wa tampak cantik dan keren dalam balutan suit slim fit formal warna hitam dengan rambut panjang hitam lurusnya yang dibiarkan tergerai alami.

(Foto: Instagram @seanarchieves.zip) 

2. Aktris serba bisa: Membintangi drama Cha Cha Cha, di sini Cha Chung Wa berperan sebagai Jo Nam Suk, pemilik kedai makanan yang cerewet, blak-blakan dan kerap berdandan menor.

 (Foto: Instagram @kdrama.tune) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
