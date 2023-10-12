Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peduli Kesehatan Mental Generasi Muda, Ganjar Pranowo: Perlu Jadi Prioritas

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:27 WIB
Peduli Kesehatan Mental Generasi Muda, Ganjar Pranowo: Perlu Jadi Prioritas
Ganjar Pranowo peduli isu kesehatan mental, (Foto: Antara)
A
A
A

ISU kesehatan mental jadi salah satu isu sosial penting yang menarik perhatian Ganjar Pranowo, Calon Presiden Pemilihan Pilres (Pilpres).

Bahkan, ia menegaskan bahwa masalah kesehatan mental yang dialami oleh banyak anak muda di Indonesia saat ini perlu menjadi prioritas nasional. Tak bisa dipandang sebelah mata, Ganjar pribadi mendukung upaya untuk memastikan bahwa anak-anak muda dengan  masalah kesehatan mental bisa punya akses mudah ke terapi dan konseling.

Ganjar Pranowo menekankan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental generasi muda saat ini. Tujuannya, agar individu yang menghadapi masalah kesehatan mental tidak kena stigmatisasi dan prasangka negatif dari masyarakat lingkungan sekitar.

 BACA JUGA:

"Kita bersama-sama perlu membangun kesadaran tentang kesehatan mental, lebih banyak platform seperti Menjadi Manusia, lebih banyak pakar kesehatan mental yang bicara di publik tentang pentingnya masalah ini,” ujar Ganjar dalam acara yang diadakan oleh Menjadi Manusia.

 BACA JUGA:

“Ini memperluas akses untuk konseling kesehatan mental di Puskesmas, dan mudah-mudahan juga ada lebih banyak teman-teman yang saling menjaga temannya,” katanya lagi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178606/obat-g4Cl_large.jpg
Jangan Sembarangan Minum Obat Antidepresan, Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3178014/andrew-j3TV_large.jpg
Andrew Andika Dituding NPD, Apa Sih Artinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/611/3176749/wajah-UWEo_large.jpg
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176216/kesehatan_mental-k48N_large.jpg
Hari Mental Sedunia, Kenali Gejala dan Pertolongan Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169365/bengong-XqUa_large.jpg
Benarkah Sering Bengong Tanda Gangguan Mental?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169395/stress-DaOS_large.jpg
Cara Menangani Burnout Tanpa Kehilangan Akal Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement