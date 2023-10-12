Peduli Kesehatan Mental Generasi Muda, Ganjar Pranowo: Perlu Jadi Prioritas

ISU kesehatan mental jadi salah satu isu sosial penting yang menarik perhatian Ganjar Pranowo, Calon Presiden Pemilihan Pilres (Pilpres).

Bahkan, ia menegaskan bahwa masalah kesehatan mental yang dialami oleh banyak anak muda di Indonesia saat ini perlu menjadi prioritas nasional. Tak bisa dipandang sebelah mata, Ganjar pribadi mendukung upaya untuk memastikan bahwa anak-anak muda dengan masalah kesehatan mental bisa punya akses mudah ke terapi dan konseling.

Ganjar Pranowo menekankan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental generasi muda saat ini. Tujuannya, agar individu yang menghadapi masalah kesehatan mental tidak kena stigmatisasi dan prasangka negatif dari masyarakat lingkungan sekitar.

"Kita bersama-sama perlu membangun kesadaran tentang kesehatan mental, lebih banyak platform seperti Menjadi Manusia, lebih banyak pakar kesehatan mental yang bicara di publik tentang pentingnya masalah ini,” ujar Ganjar dalam acara yang diadakan oleh Menjadi Manusia.

“Ini memperluas akses untuk konseling kesehatan mental di Puskesmas, dan mudah-mudahan juga ada lebih banyak teman-teman yang saling menjaga temannya,” katanya lagi.