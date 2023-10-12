Viral Mahasiswa Ini Ajak Kakeknya ke Kampus, Alasannya Bikin Netizen Terharu

KULIAH memang berbeda dengan sekolah, karena kita bisa memilih sendiri mata pelajaran yang ingin kita ambil. Bahkan, mereka yang tidak mendaftar di kelas tersebut bisa saja bergabung.

Biasanya, kita akan mengajak teman atau gebetan untuk menemani kita kuliah. Tapi, mahasiswa laki-laki ini mengambil langkah berbeda dengan mengajak kakeknya ke kampus. Alasannya, dia tidak ingin kakeknya sendirian di rumah.

Momen tersebut sangat jarang terjadi. Kebanyakan anak-anak muda pasti tidak ingin diganggu dan direpotkan dengan mengajak kakek, nenek, atau orang yang lebih tua darinya ke kampus. Sebab, selain untuk belajar, para mahasiswa pun akan asyik bermain dengan teman-temannya. Kadang momen ini tidak ingin diganggu dengan orang lain.

Mengutip dari TikTok @callmeedayy_, lelaki bernama RifqiAn terlihat tidak sungkan untuk membawa kakeknya menuju kampus. Dalam video tersebut terekam Rifqi AN sedang membonceng kakeknya menggunakan sepeda motor untuk menuju kampusnya. Rifqi terlihat mengendarai motor tersebut dengan sangat hati-hati, sementara kakeknya sangat anteng duduk di belakangnya.

Dalam video tersebut pun dijelaskan alasan Rifqi akhirnya membawa sang kakek ke sekolah. Ternyata hal tersebut terjadi karena tidak ada seorangpun yang bisa menemani kakeknya di rumah.

"Saking na sayangnya kakeknya na bawa ke kampus karena tdk ada na temani di rumahnya," tulis @callmeedayy_ keterangan video tersebut.

Melihat perhatian dan rasa sayang Rifqi terhadap kakeknya, temannnya tersebut pun mengaku sangat bangga. "Cucu berbakti memang ini bestie ku @RifqiAN," tulis @callmeedayy_ melalui kolom caption.