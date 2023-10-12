Potret Tampan Pangeran Abdul Mateen Berseragam Tentara, Gagah Banget

PANGERAN Mateen belakangan menjadi sorotan lantaran kabar dirinya akan segera menikah dengan Anisha Rosha pada Januari 2024. Kabar tersebut membuat hari patah hati internasional kembali terjadi.

Pangeran Mateen memang cukup digilai perempuan karena memiliki paras yang tampan dan gagah. Apalagi ketika dia sedang memakai seragam militer.

Mau tahu seperti apa potretnya? Berikut dirangkum dari akun Instagram pada Kamis (12/10/2023).

1. Tetap latihan meski hujan





Pada potret pertama ini terlihat pria kelahiran 10 Agustus 1991 itu memakai baju hitam dengan perlengkapan militer seperti senjata laras panjang. Dia tetap berlatih meski di bawah hujan.

2. Terima penghargaan





Pangeran Abdul Mateen pernah mewakili Brunei Darussalam di Pesta Olahraga Asia Tenggara yang diadakan di Malaysia pada 2017, berkompetisi bersama saudara perempuannya Putri 'Azemah Ni'matul Bolkiah.