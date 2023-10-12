Rina Nose Bagikan Tutorial Makeup Mirip Lisa BLACKPINK, Hasilnya Mengagumkan

RINA Nose salah satu artis serba bisa. Bukan hanya menghibur penggemar dengan berbagai karakter, dia juga dikenal selalu bisa recreate makeup dengan berbegai karakter.

Terbaru, sang komedian itu membagikan tutorial makeup agar terlihat mirip dengan Lisa BLACKPINK. Untuk mendapatkan penampilan sempurna, mula-mula dia memilih wig rambut panjang dengan poni depan pendek.

Wig ini dia rapikan agar tidak terlihat kusut. Kemudian, bagian bawah wig rambut tersebut dia catok supaya terlihat curly.

Setelah selesai dengan wig, perempuan dengan nama asli Nurina Permata Putri langsung mulai dandan. Pertama, Rina Nose terlihat mengaplikasikan foundation ke seluruh bagian wajahnya menggunakan brush. Kemudian, dia pun terlihat merapikan foundation yang ada di wajahnya dengan beauty blender.

Selanjutnya, Rina Nore mengaplikasikan contour pada bagian tulang pipi, bagian kanan dan kiri hidung yang dekat dengan mata, bagian bawah hidung, hingga sekitar area bibir. Setelah itu, Rina mengaplikasikan setting powder.

Pada bagian mata, Rina terlihat menggunakan eyebrow untuk mempertegas bentuk alis. Selanjutnya, dia menambahkan eyeshadow cokelat di seluruh kelopak matanya. Tidak lupa dia pun menambahkan eyeshadow glitter agar tampilan lebih menawan.