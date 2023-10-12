Potret Gaya Rambut Baru Joy Red Velvet, Siap-siap Comeback?

JOY Red Velvet, selain dikenal dengan suaranya yang menawan, sebagai idol Joy juga terkenal sebagai salah satu idol tercantik dengan gaya fashion yang sempurna.

Tak heran jika penampilan Joy di publik selalu menarik perhatian, contohnya kali ini yang terbaru lewat transformasi gaya rambutnya baru-baru ini, yang membuat penggemar dan netizen heboh.

Dikutip dari Koreaboo, Kamis (12/10/2023) dalam perjalanannya untuk syuting acara SBS Animal Farm, Joy terlihat hadir dengan warna rambut terbaru. Rambut panjang lurus Joy yang awalnya berwarna hitam pekat, kini berubah jadi lebih ringan dengan semburat warna merah.

(Foto: Twitter @box_rv)

Semburat warna merah burgundy yang lembut ini, menonjolkan fitur dan menambah kilau halus pada rambut pelantun hits Psych dan Feel My Rhythm tersebut. Perubahan warna rambut Joy ini juga sekaligus membuat para penggemar bertanya-tanya apakah ini merupakan salah satu persiapan comeback Red Velvet dengan album terbaru dalam waktu dekat ini.