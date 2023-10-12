Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kuku Jamuran dan Busuk, Sarah Keihl: Awalnya Extention

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:00 WIB
Kuku Jamuran dan Busuk, Sarah Keihl: Awalnya Extention
Sarah Keihl, (Foto: Instagram @sarahkeihl)
A
A
A

BANYAK wanita suka menghias, mempercantik tampilan kuku dengan nail arts yang ditujukan memang agar kuku-kuku jari tangan atau kaku terlihat lebih menarik dan lebih cantik dipandang.

Namun patut berhati-hati, apabila dilakukan secara tidak benar malah bisa menganggu kesehatan kuku dan membuat kuku jadi tidak indah untuk dilihat. Inilah yang sedang dialami selebgram cantik Sarah Keihl.

Belum lama ini dirinya mengunggah video di akun TikToknya @sarah.keihl, Sarah mengungkapkan kalau dirinya mengalami jamur kuku Tinea Unguium, akibat penggunaan extension kuku yang salah.

“Jadi aku lagi mau sedikit cerita tentang kuku aku kemarin. Jadi kenapa kuku aku bisa sampai kayak gitu, itu ternyata busuk itu gara-gara jamur gitu,” kata Sarah, dikutip dari akun TikTok @sarah.keihl, Kamis (12/10/2023)

(Foto: TikTok @sarah.keihl) 

Sarah menjelaskan awalnya kejadian tersebut karena ia melakukan extension pada ketiga kukunya, agar memiliki ukuran yang sama panjang. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu saat ia melakukan remove, justru ia malah mendapatkan kukunya sudah busuk dan berubah warna.

Perubahan kuku yang terjadi, menurutnya akibat pemasangan lem yang tidak terlalu merekat. Imbasnya, jadi tersisanya rongga-rongga untuk air, bakteri, serta kotoran yang bisa masuk ke dalam kuku. Akhirnya kondisi kuku jadi lembap, hingga munculnya jamur kuku.

