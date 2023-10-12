Yuk Kepoin Tempat Wisata Favorit Dimansyah Laitupa, Jebolan Indonesian Idol 2023

DIMANSYAH Laitupa penyanyi bertajuk Mantra, baru-baru ini mengungkapkan destinasi wisata favoritnya di Maluku.

Pria kelahiran Masohi yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2023 ini mengaku, destinasi wisata favoritnya adalah pantai.

“Aku pencinta pantai, karena mungkin dari kecil hidupnya di daerah pantai. Ada dua tempat yang sering banget aku kunjungi, yaitu Pulau Tujuh dan Ora Beach,” kata Dimansyah Laitupa saat ditemui Okezone di iNews Tower, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Ia mengatakan bahwa Pulau Tujuh dan Ora Beach adalah destinasi favoritnya yang sering dikunjungi bersama temannya.

Di tempat ini, ia sering menghabiskan waktu dengan berenang, menyelam, dan naik speedboat.

“Kalau di Pulau Tujuh (pulau tak berpenghuni), saya sering ke sana bersama teman membawa tenda. Kalau Ora Beach ini kayak di Maldives tuh yang rumah-rumah di atas lautan. Di sini, ya berenang, menyelam, dan naik speedboat lah," tuturnya.

Pria kelahiran 1998 ini sangat suka berenang, maka tak heran jika ia memilih dua tempat wisata tersebut sebagai destinasi favoritnya.

“Orang Timur tuh kalau enggak bisa berenang, itu ada yang perlu dipertanyakan karena dekat pantai kan dan setiap pulang sekolah sudah ke pantai,”