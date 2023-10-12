Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Kepoin Tempat Wisata Favorit Dimansyah Laitupa, Jebolan Indonesian Idol 2023

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:00 WIB
Yuk Kepoin Tempat Wisata Favorit Dimansyah Laitupa, Jebolan Indonesian Idol 2023
Jebolan Indonesian Idol 2023, Dimansyah Laitupa (Foto: IG/@dimansyahlaitupa)
A
A
A

DIMANSYAH Laitupa penyanyi bertajuk Mantra, baru-baru ini mengungkapkan destinasi wisata favoritnya di Maluku.

Pria kelahiran Masohi yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2023 ini mengaku, destinasi wisata favoritnya adalah pantai.

“Aku pencinta pantai, karena mungkin dari kecil hidupnya di daerah pantai. Ada dua tempat yang sering banget aku kunjungi, yaitu Pulau Tujuh dan Ora Beach,” kata Dimansyah Laitupa saat ditemui Okezone di iNews Tower, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Ia mengatakan bahwa Pulau Tujuh dan Ora Beach adalah destinasi favoritnya yang sering dikunjungi bersama temannya.

Di tempat ini, ia sering menghabiskan waktu dengan berenang, menyelam, dan naik speedboat.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

“Kalau di Pulau Tujuh (pulau tak berpenghuni), saya sering ke sana bersama teman membawa tenda. Kalau Ora Beach ini kayak di Maldives tuh yang rumah-rumah di atas lautan. Di sini, ya berenang, menyelam, dan naik speedboat lah," tuturnya.

Pria kelahiran 1998 ini sangat suka berenang, maka tak heran jika ia memilih dua tempat wisata tersebut sebagai destinasi favoritnya.

“Orang Timur tuh kalau enggak bisa berenang, itu ada yang perlu dipertanyakan karena dekat pantai kan dan setiap pulang sekolah sudah ke pantai,”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/549/3013237/5-potret-justin-dan-hailey-bieber-pelesiran-ke-jepang-mesra-penuh-kebahagiaan-cHut6IVFwx.JPG
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007772/5-destinasi-terbaik-di-labuan-bajo-tempat-liburan-aktor-korea-ji-chang-wook-DGhEyBBWX0.jpg
5 Destinasi Terbaik di Labuan Bajo, Tempat Liburan Aktor Korea Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/549/3004685/brad-pitt-dan-ines-de-ramon-pelesiran-ke-pantai-dunia-serasa-milik-berdua-W506AVNCTf.JPG
Brad Pitt dan Ines de Ramon Pelesiran ke Pantai, Dunia Serasa Milik Berdua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement