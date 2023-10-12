5 Cara Menangani Stres, Mudah Dilakukan di Rumah

CARA cepat menangani stres perlu diketahui oleh semua orang. Pasanya stres dapat dialami semua orang tanpa mengenal usia, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

Mengutip dari UNICEF, stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Keadaan ini merupakan bagian gangguan kesehatan mental.

Sebab, seseorang yang mengalami stes akan merasa gelisah, cemas, sulit konsentrasi, hingga mengalami depresi. Jika hal tersebut tidak diatasi tentu akan membahayakan diri mereka. Seseorang yang mengalami stres bisa jadi akan menyakiti tubuhnya sendiri.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengakhiri hidupnya. Untuk itu, dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023 mari bersama-sama untuk menangani stres dengan baik demi kesehatan mental.

Sebab, semua manusia di muka ini memiliki hak untuk memiliki mental yang sehat. Hal ini sejalan dengan tema Kesehatan Mental Sedunia 2023 yakni 'Kesehatan mental adalah hak asasi manusia universal'.

Mengutip dari Healtline, Kamis (12/10/2023), berikut ini ada beberapa cara cepat menangani stres. Semakin cepat sres hilang semakin cepat mental kita untuk sehat. Untuk itu yuk coba cara berikut ini!

1. Mengakui perasaan stres

Mengakui stres benar-benar dapat membantu meringankan beban. Ini bisa menjadi langkah pertama untuk meminta bantuan.

Menghadapi stres adalah kesempatan untuk mengatur ulang pikiran dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Para peneliti mengatakan keadaan ini pertanda otak sedang memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat dan mencoba belajar dari pengalaman sehingga kita dapat menanganinya secara berbeda di lain waktu.

Jadi, pikirkan apakah stres tersebut bersifat penumpukan atau terkait dengan masalah jangka panjang. Jika tidak ada hubungannya dengan apa pun, mungkin itu pertanda pikiran dan tubuh perlu istirahat. Jika ini terkait dengan masalah jangka panjang yang tidak dapat segera diselesaikan, cobalah salah satu tips relaksasi cepat lainnya di bawah ini.

2. Kunyah permen karet

Mengunyah adalah bentuk pengurangan stres yang bagus. Jika kamu memiliki permen karet, terutama permen karet beraroma, kunyahlah setidaknya selama tiga menit.

Sebuah penelitian terhadap 101 orang dewasa menemukan bahwa orang yang mengunyah permen karet selama bekerja memiliki respons stres yang lebih rendah.

Namun, janganlah mengunyahnya setengah hati jika ingin menghilangkan stres dengan cara ini. Kamu mungkin bisa mengunyahnya dengan kuat guna melampiaskan perasaanmu pada permen karet. Ada sebuah studi lain yang menemukan bahwa mengunyah permen karet dengan kuat sangat diperlukan guna menghilangkan stres.