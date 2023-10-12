Pria Ini Nekat Telan Cacing Pita, Ini Bahaya yang Mengintai Tubuh

MEDIA sosial dihebohkan dengan aksi seorang content creator asal Amerika Serikat yang menelan cacing pita ke dalam tubuhnya untuk dijadikan sebuah konten.

Dia yang menganggap hal tersebut akan menjadi sebuah konten yang bagus dan tidak memikirkan dampak yang terjadi setelah itu.

Namun, setelah mendatangi pelayanan kesehatan dan mengetahui efek samping yang ditimbulkan, pria yang diketahui bernama Nicolas tersebut sama sekali tidak merasa menyesal dengan perbuatannya.

“Saya pikir saya akan melanjutkan hidup saya seperti biasa,” kata Nicolas, dikutip dalam laman The Sun, Jumat (13/10/2023).

Berkaca dari kejadian tersebut memang seberapa bahaya cacing pita?

Menurut laman Cleveland Clinic, cacing pita akan tinggal di dalam usus dan memakan semua nutrisi yang ada dalam tubuh inangnya. Tentunya keberadaan cacing pita menimbulkan gejala seperti mual, lemas, diare, dan kelelahan.

Cacing pita sendiri merupakan cacing parasit berbentuk pipih, yang umumnya menginfeksi manusia dan hewan. Bertahan hidup melalui nutrisi inangnya, kepala cacing akan menempel pada bagian usus, sementara tubuhnya akan terus berkembang dan bertelur.

Telur yang melewati usus dan keluar melalui kotoran, dengan cara seperti itu dia akan menemukan inang barunya. Cacing pita berevolusi dalam tiga tahap yaitu telur, larva, dan cacing dewasa. Cacing tidak dapat bertahan hidup di luar inangnya, tetapi telur dan larva dapat bertahan hidup.

Bagaimana seseorang dapat mengetahui dirinya terkena cacing pita?

Penyedia pelayanan kesehatan akan mendiagnosis cacing pita melalui kotoran Anda melalui laboratorium. Namun untuk memeriksa infeksi larva, kemungkinan laboratorium akan meminta Anda untuk melakukan tes darah.