6 Obat Herbal untuk Menurunkan Gula Darah, Dicoba Yuk

PUNYA gula darah tinggi bikin badan tak nyaman dan tak sehat. Apalagi gula darah tinggi memang bisa memicu penyakit diabetes.

Pengidap diabetes tidak dapat menggunakan atau membuat hormon insulin, yang diperlukan untuk menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat. Oleh karena itu dibutuhkan obat-obatan menurunkan gula darah.

Dilansir dari Healthshots.com berikut ini obat herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Lidah Buaya

Banyak penyakit kronis seperti diabetes, disebabkan oleh peradangan pada tubuh. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan dispepsia dan menurunkan peradangan di tubuh. Anda dapat mengonsumsi suplemen lidah buaya atau jus yang diolah dari daun tanaman ini sehingga lidah buaya dapat membantu penderita pra-diabetes atau diabetes tipe 2 untuk menurunkan gula darah dan A1C, yang dikenal sebagai hemoglobin.

2. Jahe

Diabetes dapat diobati dengan menggunakan tanaman herbal yang memiliki harum yang khas ini. Jahe mampu meningkatkan sensitivitas insulin tubuh dan membantu peningkatan sekresi insulin.

3. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

4. Rosemary

Selain untuk menambahkan aroma sedap pada makanan seperti sup dan kari. Rosemary juga ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap rendah. Selain itu rosemary juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mampu mengendalikan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.