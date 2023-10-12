Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Contoh Poster Kesehatan: Sederhana Mudah Digambar untuk Pemula

Wulan Savitri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:29 WIB
5 Contoh Poster Kesehatan: Sederhana Mudah Digambar untuk Pemula
Poster kesehatan tidur cukup. (Foto: Freepik)
A
A
A

5 CONTOH poster kesehatan: sederhana mudah digambar untuk pemula akan dibahas di sini.

Poster yang dibuat dengan bahasa yang sederhana dan gambar yang menarik sangat bagus untuk kampanye soal pentingnya kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Dilansir dari laman Freepik, Okezone merangkum lima contoh poster kesehatan sederhana yang mudah digambar untuk pemula.

1. Cuci Tangan

cuci tangan

Menyambut hari cuci tangan sedunia pada 15 Oktober mendatang, poster ini mengajarkan tentang tata cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penyebaran kuman.

2. Makan makanan bergizi

makan bergizi

Makan-makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh saat sedang melakukan diet rutin. Poster itu mudah digambar untuk pemula!

3. Olahraga

olahraga

Poster ini mengajak masyarakat untuk aktif bergerak dan melakukan olahraga rutin.

