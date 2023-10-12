5 Contoh Poster Kesehatan: Sederhana Mudah Digambar untuk Pemula

5 CONTOH poster kesehatan: sederhana mudah digambar untuk pemula akan dibahas di sini.

Poster yang dibuat dengan bahasa yang sederhana dan gambar yang menarik sangat bagus untuk kampanye soal pentingnya kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Dilansir dari laman Freepik, Okezone merangkum lima contoh poster kesehatan sederhana yang mudah digambar untuk pemula.

1. Cuci Tangan





Menyambut hari cuci tangan sedunia pada 15 Oktober mendatang, poster ini mengajarkan tentang tata cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penyebaran kuman.

2. Makan makanan bergizi





Makan-makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh saat sedang melakukan diet rutin. Poster itu mudah digambar untuk pemula!

3. Olahraga





Poster ini mengajak masyarakat untuk aktif bergerak dan melakukan olahraga rutin.