HOME WOMEN HEALTH

Tips Mencapai Usia Biologis Lebih Muda Agar Tubuh Tetap Sehat

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |23:00 WIB
Tips Mencapai Usia Biologis Lebih Muda Agar Tubuh Tetap Sehat
Cara membuat usia biologis lebih muda. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HUSTLE culture memang tengah menjamur di berbagai kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Gaya hidup inilah yang membuat seseorang merasa harus terus bekerja keras demi mencapai kesuksesan.

Sekilas, hustle culture terdengar sangat keren karena seolah mendorong seseorang untuk selalu produktif. Namun, dampak dari gaya hidup inilah yang justru dapat memicu berbagai masalah kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dihimpun selama tahun 2017-2022, 86 persen penyebab kematian di Indonesia disebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat gaya hidup yang kurang sehat.

Hal ini sejalan dengan Laporan Nasional Sport Development Index 2021 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang menyatakan lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia memiliki tingkat kebugaran yang kurang dan kurang sekali.

Cara mencapai usia biologis lebih muda

Ketidakbugaran tubuh yang disebabkan oleh hustle culture inilah yang dapat meningkatkan risiko penyakit berbahaya seperti jantung, stroke, diabetes, dan ginjal. Sebagian bahkan juga dialami oleh orang-orang yang masih berusia muda seperti gen z dan milenial.

Menanggapi persoalan tersebut, Dokter sekaligus Influencer dr. Nadia Alaydrus, mengatakan sudah saatnya masyarakat Indonesia menyadari pentingnya menerapkan gaya hidup sehat, sekaligus memperhatikan usia biologis dan kronologis mereka.

“Kita perlu menyadari pentingnya memperhatikan usia biologis dan usia kronologis, karena usia biologis lah yang terkait dengan berbagai risiko penyakit. Orang dengan usia kronologis muda tetap akan memiliki risiko tinggi terkena penyakit kronis bila memiliki usia biologis yang tua,” ujarnya saat ditemui dalam dalam acara peluncuran aplikasi MyFit+ dari Sinarmas MSIG Life di Jakarta, Rabu 11 Oktober 2023.

