Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cuaca Panas, Ini 5 Tips Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |19:30 WIB
Cuaca Panas, Ini 5 Tips Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
Cuaca panas terik. (Foto: Lonestar)
A
A
A

SAAT ini cuaca di tanah air panas terik. Kondisi ini bisa menurunkan daya tahan tubuh, oleh karena itu kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh.

Beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup dapat memperkuat pertahanan alami tubuh Anda dan membantu melawan penurunan daya tahan tubuh dan penyakit berbahaya

Dilansir dari laman Health Line, berikut cara mudah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apa saja?

 batasi gula

 BACA JUGA:

1. Batasi konsumsi gula tambahan

Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa tambahan gula dan karbohidrat olahan dapat berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kelebihan berat badan dan obesitas.

Obesitas juga dapat meningkatkan risiko sakit. Menurut sebuah studi observasi pada sekitar 1000 orang, yakni dengan obesitas yang diberi vaksin flu dua kali lebih mungkin untuk tetap terkena flu dibandingkan orang tanpa obesitas yang menerima vaksin.

Membatasi asupan gula Anda dapat mengurangi peradangan dan membantu penurunan berat badan, sehingga mengurangi risiko kondisi kesehatan kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

2. Tidur yang cukup

Tidur dan kekebalan sangat erat kaitannya. Faktanya, kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit.

Dalam sebuah penelitian, pada 164 orang dewasa yang sehat, mereka yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam lebih mungkin terkena flu daripada mereka yang tidur 6 jam atau lebih setiap malam.

Istirahat yang cukup dapat memperkuat kekebalan alami Anda. Selain itu, Anda mungkin tidur lebih banyak saat sakit untuk memungkinkan sistem kekebalan Anda melawan penyakit dengan lebih baik.

 BACA JUGA:

3. Makan lebih banyak makanan nabati utuh

Makanan nabati utuh seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu Anda melawan patogen berbahaya.

Antioksidan dalam makanan ini membantu penurunan peradangan dengan memerangi senyawa tidak stabil yang disebut radikal bebas. Di mana dapat menyebabkan peradangan ketika mereka membangun dalam tubuh Anda dalam tingkat tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902//sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879//viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719//viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177312//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2Ce7_large.jpg
Gubernur Pramono Instruksikan Mitigasi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123//panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement