Cuaca Panas, Ini 5 Tips Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

SAAT ini cuaca di tanah air panas terik. Kondisi ini bisa menurunkan daya tahan tubuh, oleh karena itu kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh.

Beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup dapat memperkuat pertahanan alami tubuh Anda dan membantu melawan penurunan daya tahan tubuh dan penyakit berbahaya

Dilansir dari laman Health Line, berikut cara mudah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apa saja?

1. Batasi konsumsi gula tambahan

Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa tambahan gula dan karbohidrat olahan dapat berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kelebihan berat badan dan obesitas.

Obesitas juga dapat meningkatkan risiko sakit. Menurut sebuah studi observasi pada sekitar 1000 orang, yakni dengan obesitas yang diberi vaksin flu dua kali lebih mungkin untuk tetap terkena flu dibandingkan orang tanpa obesitas yang menerima vaksin.

Membatasi asupan gula Anda dapat mengurangi peradangan dan membantu penurunan berat badan, sehingga mengurangi risiko kondisi kesehatan kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

2. Tidur yang cukup

Tidur dan kekebalan sangat erat kaitannya. Faktanya, kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit.

Dalam sebuah penelitian, pada 164 orang dewasa yang sehat, mereka yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam lebih mungkin terkena flu daripada mereka yang tidur 6 jam atau lebih setiap malam.

Istirahat yang cukup dapat memperkuat kekebalan alami Anda. Selain itu, Anda mungkin tidur lebih banyak saat sakit untuk memungkinkan sistem kekebalan Anda melawan penyakit dengan lebih baik.

3. Makan lebih banyak makanan nabati utuh

Makanan nabati utuh seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan polong-polongan kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu Anda melawan patogen berbahaya.

Antioksidan dalam makanan ini membantu penurunan peradangan dengan memerangi senyawa tidak stabil yang disebut radikal bebas. Di mana dapat menyebabkan peradangan ketika mereka membangun dalam tubuh Anda dalam tingkat tinggi.