Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perbedaan Susu Pasteurisasi dan Plant Based, Begini Penjelasan Dokter

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:13 WIB
Perbedaan Susu Pasteurisasi dan Plant Based, Begini Penjelasan Dokter
Perbedaan susu. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FRESH milk pasteurisasi merupakan salah satu minuman sehat yang kaya akan nutrisi. Fresh milk pasteurisasi berkualitas mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat alami berasal dari susu itu sendiri.

Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Siloam TB Simatupang, dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp. GK mengatakan fresh milk pasteurisasi merupakan pilihan susu cair berbasis hewani terbaik karena mengandung nutrisi BioActive atau senyawa alami.

Kandungan ini bermanfaat bagi tubuh dan tidak ada pada jenis susu cair lainnya. Lebih lanjut, terkait dengan nutrisi yang ada di dalam susu, dr. Chris menjelaskan bahwa protein nabati maupun hewani sama-sama minuman sehat bernutrisi.

"Susu plant-based merupakan pilihan alternatif bagi mereka yang tidak mampu menerima dan mengolah laktosa serta alergi protein tertentu," tutur dr. Chris dalam media gathering bertemakan Ngopi Susu Beda Susu, Beda Nutrisinya, Beda Pula Manfaatnya! di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, susu plant-based masih memerlukan fortifikasi untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Bagi yang tidak memiliki kebutuhan khusus, bisa mengonsumsi susu protein hewani seperti fresh milk pasteurisasi karena nutrisinya lebih lengkap, baik untuk usia anak atau dewasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement