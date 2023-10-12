Perbedaan Susu Pasteurisasi dan Plant Based, Begini Penjelasan Dokter

FRESH milk pasteurisasi merupakan salah satu minuman sehat yang kaya akan nutrisi. Fresh milk pasteurisasi berkualitas mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat alami berasal dari susu itu sendiri.

Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Siloam TB Simatupang, dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp. GK mengatakan fresh milk pasteurisasi merupakan pilihan susu cair berbasis hewani terbaik karena mengandung nutrisi BioActive atau senyawa alami.

Kandungan ini bermanfaat bagi tubuh dan tidak ada pada jenis susu cair lainnya. Lebih lanjut, terkait dengan nutrisi yang ada di dalam susu, dr. Chris menjelaskan bahwa protein nabati maupun hewani sama-sama minuman sehat bernutrisi.

"Susu plant-based merupakan pilihan alternatif bagi mereka yang tidak mampu menerima dan mengolah laktosa serta alergi protein tertentu," tutur dr. Chris dalam media gathering bertemakan Ngopi Susu Beda Susu, Beda Nutrisinya, Beda Pula Manfaatnya! di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, susu plant-based masih memerlukan fortifikasi untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Bagi yang tidak memiliki kebutuhan khusus, bisa mengonsumsi susu protein hewani seperti fresh milk pasteurisasi karena nutrisinya lebih lengkap, baik untuk usia anak atau dewasa.