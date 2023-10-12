5 Zat yang Terkandung dalam Susu Segar Pasteurisasi, Efektif Jaga Kesehatan

DOKTER Spesialis Gizi Klinik RS Siloam TB Simatupang, dr. Christopher Andrian, M.Gizi, Sp. GK mengatakan susu segar atau fresh milk pasteurisasi berkualitas mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat alami berasal dari susu itu sendiri.

Dokter Chris mengatakan idealnya tidak perlu tambahan glukosa atau sukrosa, seperti pada plant-based milk. Kemudian sumber susu nabati seperti gandum (oat) justru mengandung karbohidrat tinggi dan protein yang lebih rendah.

Alhasil tidak disarankan bagi mereka yang sebenarnya ingin menurunkan berat badan maupun bagi penderita diabetes.

"Oleh karenanya, kita harus mindful ketika memilih, bukan sekedar ikut-ikutan namun pastikan pilihan kita tepat demi daya tahan tubuh yang lebih kuat dan tubuh dapat bekerja dengan maksimal," katanya alam media gathering bertemakan Ngopi Susu Beda Susu, Beda Nutrisinya, Beda Pula Manfaatnya! di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, fresh milk pasteurisasi merupakan pilihan susu cair berbasis hewani terbaik karena mengandung nutrisi BioActive atau senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak ada pada jenis susu cair lainnya.

Berikut adalah lima senyawa atau zat yang ada di dalam fresh milk pasteurisasi:

1. Immunoglobulin: Bersifat antibodi dan anti inflamasi, untuk melawan patogen berbahaya.

2. Lactoferrin: Protein pengikat iron agar dapat diserap tubuh secara maksimal dan mencegah osteoporosis.