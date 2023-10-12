Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Terbaik Tingkatkan Jumlah Sperma, Cukup Tidur hingga Berhenti Merokok

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |01:00 WIB
Cara terbaik tingkatkan kualitas sperma. (Foto: Freepik.com)
BERDASARKAN pedoman terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), para ahli memperkirakan jumlah sperma yang sehat adalah 15 juta per mililiter (ml), atau setidaknya 39 juta per ejakulasi.

Dokter menganggap jumlah sperma di bawah 15 juta per ml adalah jumlah yang rendah dan dapat menyebabkan masalah kesuburan. Secara keseluruhan, para ahli kesehatan percaya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar testosteron memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah dan kualitas sperma.

Kondisi medis tertentu termasuk kelainan genetik bawaan, infeksi, dan tumor juga dapat memengaruhi jumlah sperma. Namun, beberapa pilihan gaya hidup dan pengobatan alami dapat membantu mendukung hormon yang mengontrol produksi sperma, dapat membantu perkembangan kesehatan sperma dan meningkatkan jumlah sperma.

Berikut ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan jumlah sperma, dikutip dari Medical News Today, Sabtu (7/10/2023).

1. Berhenti Merokok

Sebuah meta-analisis 2016 yang meninjau hasil lebih dari 20 penelitian dengan total hampir 6.000 peserta menemukan bahwa merokok secara konsisten mengurangi jumlah sperma.

Merokok turunkan kualitas sperma

Para peneliti menemukan bahwa orang yang merokok dalam jumlah sedang atau banyak memiliki kualitas sperma yang lebih rendah dibandingkan orang yang merokok dalam jumlah sedikit.

2. Hindari Minuman Beralkohol secara Berlebihan dan Obat-obatan Terlarang

Jumlah penelitian terkontrol yang mengeksplorasi hubungan antara kesehatan sperma dan obat-obatan masih terbatas.

Namun, satu ulasan 2018 mengaitkan penggunaan obat-obatan di seluruh dunia seperti alkohol, ganja, dan kokain dengan penurunan produksi sperma. Beberapa bukti bertentangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi kaitan ini.

3. Olahraga dan Tidur yang Cukup

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan dan olahraga pada orang dengan obesitas dapat meningkatkan jumlah sperma. Namun, ilmu pengetahuan yang menghubungkan antara indeks massa tubuh (BMI) yang sehat dengan jumlah sperma yang sehat masih lemah.

Sebuah studi tahun 2017 meneliti manfaat melakukan program latihan aerobik selama 16 minggu dengan setidaknya tiga sesi 50 menit per minggu. Para peserta mencapai 50–65% dari detak jantung mereka.

Dalam studi tersebut, olahraga teratur meningkatkan jumlah dan motilitas sperma pada 45 pria yang mengalami obesitas dan gaya hidup kurang gerak.

