Bunda, Kenali Yuk Penyebab Anemia pada Bayi

AHLI Hematologi dan Onkologi Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo DR. Dr. Murti Andriastuti, Sp.A(K) mengatakan, bayi yang mengalami anemia defisensi besi (ADB) dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasannya dalam jangka panjang.

“Hal yang paling menjadi perhatian utama dampak jangka panjangnya ternyata bisa mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Apalagi pada bayi, ADB jangka panjang bisa memengaruhi kecerdasannya,” ucap dr Murti.

Ia mengatakan anak yang terkena ADB pada masa pertumbuhan terutama pada bayi, akan berdampak pada susunan saraf di otak, sehingga tahapan tumbuh kembangnya akan tertinggal dan tidak bisa normal kembali meskipun sudah dilakukan stimulasi.

Masa kritis anak mengalami ADB adalah mulai dari bayi baru lahir hingga usia 3 tahun, di mana pertumbuhan fungsi otak sedang berkembang dengan sangat cepat, sehingga diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai usianya dan bisa menghasilkan generasi yang berkualitas.

Anemia sendiri secara umum adalah berkurangnya nilai sel darah merah yang berfungsi mengalirkan darah keseluruh tubuh. Dalam sel darah merah tersebut terdapat zat besi untuk mengikat oksigen yang diperlukan sel darah merah, sehingga metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik.

dr Murti mengatakan, angka kejadian anemia di Indonesia paling tinggi disebabkan karena kekurangan kadar besi yaitu sekitar 30-50 persen. Hal ini akan memengaruhi juga kualitas sumber daya manusia suatu negara di kemudian hari. Sehingga sangat penting memperhatikan anak tidak mengalami anemia defisiensi besi atau ADB.

Penyebab ADB pada bayi

Penyebab paling utama ADB adalah masalah pada kekurangan nutrisi, yang banyak terjadi saat bayi mulai mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Pada masa itu, penting untuk memberikan asupan MPASI yang mengandung besi karena sampai setahun pertama pertumbuhan, bayi akan mengalami peningkatan zat besi untuk mengejar tahapan usia pertumbuhan.