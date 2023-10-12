Awet Muda, Apa Itu Usia Biologis?

ORANG yang punya usia biologis di bawah usia kronologis menandakan dirinya awet muda. Orang tersebut meski usianya 50 tahun, namun tubuhnya bugar dan memiliki angka harapan hidup lebih lama.

Menurut dr Nadia Alaydrus, usia biologis merujuk pada usia organ tubuh seseorang. Sementara usia kronologis adalah usia yang dihitung berdasarkan tanggal dan tahun lahir.

"Setiap orang pasti ingin punya usia biologis di bawah usia kronologis. Jadi istilahnya awet muda secara penampilan maupun secara organ-organ dalam tubuh. Usia biologis di bawah usia kronologis supaya kita bisa hidup lebih lama," kata dr Nadia di Jakarta.

Awet muda tak berarti fokus pada wajah tetapi keseluruhan tubuh. Ini berarti juga tak semata kulit melainkan organ-organ tubuh lainnya. Agar seseorang bisa awet muda, maka dia perlu menerapkan gaya hidup yang sehat.

Gaya hidup sehat ini termasuk menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh.

"Makan banyak itu enggak disarankan. Makan itu yang penting cukup dan apa yang kita makan sesuai yang dibutuhkan tubuh kita. Tubuh kita itu 70-80 persen air dan 16 persen itu protein, jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu protein," jelas dr Nadia.

Selain itu, aktivitas fisik rutin juga penting, ditambah cukup tidur dan mengelola stres yang tepat.

Dikutip dari Antara, dr Nadia menambahkan, masyarakat perlu menyadari pentingnya memperhatikan usia biologis karena orang dengan usia kronologis muda akan memiliki risiko tinggi terkena penyakit kronis bila usia biologisnya tua.