HOME WOMEN HEALTH

Sarah Keihl Terkena Infeksi Jamur Kuku, Bagaimana Pengobatan yang Tepat?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:35 WIB
Sarah Keihl Terkena Infeksi Jamur Kuku, Bagaimana Pengobatan yang Tepat?
Sarah kena infeksi jamur kuku. (Foto: Inst)
A
A
A

VIRAL di media sosial Sarah Keihl baru saja terkena infeksi jamur pada bagian kuku tangannya. Hal itu disebabkan karena ia menggunakan nail art berupa kuku extension yang tidak benar, guna untuk menyamaratakan ukuran kukunya.

Sayangnya, hal yang justru membuat kuku menjadi cantik dan indah itu kini harus ia terima dengan kenyataan kukunya seperti membusuk, dan terjadi perubahan warna menguning pada bagian kukunya.

 sarah

Berkaca dari kejadian yang dialami Sarah Keihl, menurut laman Healtline, Onikomikosis, juga disebut tinea unguium, adalah infeksi jamur yang menyerang kuku tangan dan kaki. Infeksi jamur kuku terjadi akibat pertumbuhan jamur yang berlebihan di, di bawah, atau di kuku. Jamur tumbuh subur di lingkungan yang hangat dan lembap, sehingga lingkungan seperti ini dapat menyebabkan populasi jamur berlebih secara alami.

 BACA JUGA:

Namun, jika infeksi jamur lebih sering menyerang kuku kaki dibandingkan kuku jari tangan, kemungkinan besar karena jari kaki biasanya menempel pada sepatu, karena berada di lingkungan yang hangat dan lembap.

Untuk itu, Jika Anda melakukan manikur atau pedikur di salon kuku, pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada staf bagaimana mereka mendisinfeksi peralatannya dan seberapa sering mereka melakukannya. Peralatan seperti papan ampelas dan gunting kuku dapat menyebarkan infeksi jamur dari orang ke orang jika tidak dibersihkan.

 BACA JUGA:

Adapun beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi jamur kuku yaitu :

1. Menderita diabetes

2. Berusia diatas 65 tahun

3. Memakai kuku palsu

4. Berenang di kolam renang umum

5. Mengalami cedera kuku

6. Memiliki jari tangan atau kaki yang lembab untuk waktu yang lama

7. Memakai sepatu dengan ujung tertutup, seperti sepatu tenis atau sepatu bot

Meskipun beberapa menyebutkan kuku terjadi lebih sering pada pria dibandingkan pada wanita, dan infeksi lebih sering ditemukan pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Tetapi jika Anda memiliki anggota keluarga yang sering terkena infeksi jamur jenis ini, kemungkinan besar Anda juga akan tertular.

 

Seperti apa bentuknya?

Umumnya infeksi jamur pada kuku dapat menyerang sebagian kuku, seluruh kuku, atau beberapa kuku. Tanda-tanda umum infeksi jamur kuku meliputi:

1. Kuku terdistorsi yang mungkin terlepas dari dasar kuku

2. Bau yang berasal dari kuku yang terinfeksi

3. Kuku yang rapuh atau menebal

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
