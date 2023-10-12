3 Pulau Terluar Indonesia yang Ada di Aceh, Nomor 1 Surga Wisata Bahari

ACEH merupakan provinsi paling barat Indonesia. Terletak di ujung Pulau Sumatera, secara geografis Aceh berbatasan langsung dengan perairan India, Malaysia, Thailand, dan Myanmar.

Ada beberapa pulau terluar Indonesia berada dalam wilayah administrasi Aceh. Pulau tersebut banyak yang tak berpenghuni karena letaknya sangat terpencil di tengah Samudera Hindia.

Nah, berikut 3 di antara pulau terluar Indonesia yang ada di Aceh.

Pulau Weh

Pulau Weh atau lebih dikenal dengan Pulau Sabang merupakan satu-satunya pulau terluar di ujung barat Indonesia yang berpenghuni. Pulau Weh di Kota Sabang terkenal dengan keindahan alam terutama pantainya.

