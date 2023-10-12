Mengenal Sosok Burung Kyai Jalak yang Konon Selalu Ada di Jalur Pendakian Gunung Lawu

PENCINTA alam mungkin sudah tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Ya, gunung yang terletak di antara tiga kabupaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki untuk menikmati keindahan alam.

Selain lanskapnya yang indah, rupanya tak sedikit pendaki mendaki gunung berapi yang tengah tidur ini untuk merasakan sensasi pecel khas Mbok Yem warung tertinggi di pulau Jawa.

Memiliki ketinggian 3.265 meter diatas permukaan laut (mdpl), Gunung Lawu dikenal memiliki tiga puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Rupanya selain memiliki tiga puncak, dan warung tertinggi, gunung ini juga identik dengan beberapa mitos.

Salah satu mitos yang beredar adalah adanya burung kyai jalak di jalur pendakian. Penasaran dengan mitos Gunung Lawu satu ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini untuk mengetahuinya.