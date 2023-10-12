Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Sosok Burung Kyai Jalak yang Konon Selalu Ada di Jalur Pendakian Gunung Lawu

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:59 WIB
Mengenal Sosok Burung Kyai Jalak yang Konon Selalu Ada di Jalur Pendakian Gunung Lawu
Gunung Lawu (Foto: Okezone.com)
A
A
A

PENCINTA alam mungkin sudah tak asing lagi dengan Gunung Lawu. Ya, gunung yang terletak di antara tiga kabupaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki untuk menikmati keindahan alam.

Selain lanskapnya yang indah, rupanya tak sedikit pendaki mendaki gunung berapi yang tengah tidur ini untuk merasakan sensasi pecel khas Mbok Yem warung tertinggi di pulau Jawa.

Memiliki ketinggian 3.265 meter diatas permukaan laut (mdpl), Gunung Lawu dikenal memiliki tiga puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Rupanya selain memiliki tiga puncak, dan warung tertinggi, gunung ini juga identik dengan beberapa mitos.

Salah satu mitos yang beredar adalah adanya burung kyai jalak di jalur pendakian. Penasaran dengan mitos Gunung Lawu satu ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini untuk mengetahuinya.

Ilustrasi

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement