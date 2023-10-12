Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Punya Mata dan Kaki, Bagaimana Cacing Bisa Bergerak?

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:40 WIB
Tak Punya Mata dan Kaki, Bagaimana Cacing Bisa Bergerak?
Ilustrasi (Shutterstock)
CACING merupakan hewan berbentuk tabung dan punya beragam jenis. Sebagai makhluk primitif, cacing tak punya anggota tubuh seperti mata, telinga, hidung, dan kaki.

Lalu bagaimana cacing bergerak sementara hewan avertebrata itu tak memiliki kaki?

Merangkum dari beberapa sumber, cacing tanah bergerak menggunakan otot yang melingkar dan memanjang. Otot-otot cacing akan berkontraksi dan melepaskannya hingga dapat bergerak maju.

Tidak hanya itu cacing juga menggunakan bulu mikroskopis yang berada pada kulitnya sebagai alat pencengkeram permukaan saat bergerak maju.

      
