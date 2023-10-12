PESAWAT NC212i generasi terbaru buatan PT Dirgantara Indonesia (PDTI) resmi mengudara di langit Nusantara, pada Rabu 11 Oktober 2023. Pesawat yang diproduksi sejak 2014 ini dilengkapi baling-baling baru buatan MT Propeller yakni MTV-27.
"Ini saatnya era baru NC212i dengan MT Propeller," tulis akun X resmi PT Dirgantara Indonesia.
Diketahui baling-baling buatan MT Propeller itu menggantikan baling-baling yang sebelumnya digunakan NC212i buatan Dowty Rotol Propeller. Baling-baling tersebut telah lama menemani mesin turboprop Honeyewll TPE-331-12JR-701C.
Beberapa kelebihan baling-baling MTV-27 buatan MT Propeller berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia adalah sertifikasi yang dimiliki baling-baling tersebut. Model baling-baling MTV-27 merupakan baling-baling yang telah disertifikasi oleh EASA dengan nomor TCDS P.104.
Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut baling-baling MTV-27 harus terlebih dulu lolos uji kecepatan, kekuatan, instalasi, serta kemampuan angkat.