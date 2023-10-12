Dilengkapi Baling-Baling Baru, Pesawat NC212i Buatan Indonesia Resmi Mengudara

PESAWAT NC212i generasi terbaru buatan PT Dirgantara Indonesia (PDTI) resmi mengudara di langit Nusantara, pada Rabu 11 Oktober 2023. Pesawat yang diproduksi sejak 2014 ini dilengkapi baling-baling baru buatan MT Propeller yakni MTV-27.

"Ini saatnya era baru NC212i dengan MT Propeller," tulis akun X resmi PT Dirgantara Indonesia.

Diketahui baling-baling buatan MT Propeller itu menggantikan baling-baling yang sebelumnya digunakan NC212i buatan Dowty Rotol Propeller. Baling-baling tersebut telah lama menemani mesin turboprop Honeyewll TPE-331-12JR-701C.

Beberapa kelebihan baling-baling MTV-27 buatan MT Propeller berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia adalah sertifikasi yang dimiliki baling-baling tersebut. Model baling-baling MTV-27 merupakan baling-baling yang telah disertifikasi oleh EASA dengan nomor TCDS P.104.

Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut baling-baling MTV-27 harus terlebih dulu lolos uji kecepatan, kekuatan, instalasi, serta kemampuan angkat.