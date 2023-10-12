Flashmob Tarian Tor-Tor Sukses Goyang Outdoor Festival Indonesia di Melbourne Australia

FLASHMOB tarian Tor-Tor sukses menggoyang lebih dari 1000 partisipan pada Outdoor Festival Indonesia 2023 di Melbourne, Victoria, Australia, Minggu 8 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu dari beragam agenda yang ada pada Outdoor Festival Indonesia Night 2023. "Flashmob Tor-tor sangat seru.

Angklung workshop juga menyenangkan. Senang rasanya melihat keluarga saya bisa berpartisipasi pada acara kebudayaan seperti ini," ujar Tanya Husnu, tokoh influencer @melbournewithkidz asal Melbourne.

Konjen RI untuk Melbourne Kuncoro Waseso menyanjung kerja keras Festival Indonesia 2023 (FI 2023) incorporated serta seluruh komunitas yang mau terlibat dan berkolaborasi untuk menyukseskan agenda Outdoor FI 2023 hari ini.

“Penyelenggaraan FI 2023 telah memasuki tahun kesepuluh dan tahun kedua paska adanya pandemi Covid-19. Sukses dan kelancaran FI 2023 hari ini menjadi bukti nyata ketahanan dan gotong royong komunitas Indonesia Melbourne dalam menghadapi tantangan yang ada,” tutur Konsul Jenderal Kuncoro saat menyampaikan sambutannya.

“Secara khusus, saya apresiasi Ketua Panitia FI 2023 Ibu Celly Goeltom dan seluruh panitia yang telah terlibat dalam acara ini. Terima kasih banyak atas dedikasinya,” tambahnya lagi.