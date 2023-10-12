Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Flashmob Tarian Tor-Tor Sukses Goyang Outdoor Festival Indonesia di Melbourne Australia

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:29 WIB
Flashmob Tarian Tor-Tor Sukses Goyang Outdoor Festival Indonesia di Melbourne Australia
Festival Indonesia 2023 di Melbourne, Australia. (Foto: Dokumentasi FI)
A
A
A

FLASHMOB tarian Tor-Tor sukses menggoyang lebih dari 1000 partisipan pada Outdoor Festival Indonesia 2023 di Melbourne, Victoria, Australia, Minggu 8 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu dari beragam agenda yang ada pada Outdoor Festival Indonesia Night 2023. "Flashmob Tor-tor sangat seru.

Angklung workshop juga menyenangkan. Senang rasanya melihat keluarga saya bisa berpartisipasi pada acara kebudayaan seperti ini," ujar Tanya Husnu, tokoh influencer @melbournewithkidz asal Melbourne.

Konjen RI untuk Melbourne Kuncoro Waseso menyanjung kerja keras Festival Indonesia 2023 (FI 2023) incorporated serta seluruh komunitas yang mau terlibat dan berkolaborasi untuk menyukseskan agenda Outdoor FI 2023 hari ini.

“Penyelenggaraan FI 2023 telah memasuki tahun kesepuluh dan tahun kedua paska adanya pandemi Covid-19. Sukses dan kelancaran FI 2023 hari ini menjadi bukti nyata ketahanan dan gotong royong komunitas Indonesia Melbourne dalam menghadapi tantangan yang ada,” tutur Konsul Jenderal Kuncoro saat menyampaikan sambutannya.

“Secara khusus, saya apresiasi Ketua Panitia FI 2023 Ibu Celly Goeltom dan seluruh panitia yang telah terlibat dalam acara ini. Terima kasih banyak atas dedikasinya,” tambahnya lagi.

Ilustrasi

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/406/2999195/lagi-berselancar-pria-ini-malah-diserang-hiu-353EVq7LM5.JPG
Lagi Berselancar, Pria Ini Malah Diserang Hiu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/406/2992774/main-ke-pantai-dengan-ibunya-bocah-perempuan-9-tahun-digigit-anjing-liar-ZN7eQrF63M.JPG
Main ke Pantai dengan Ibunya, Bocah Perempuan 9 Tahun Digigit Anjing Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/406/2983056/pulau-di-australia-ini-banyak-dihuni-keturunan-indonesia-kok-bisa-e2EtpwSG8L.JPG
Pulau di Australia Ini Banyak Dihuni Keturunan Indonesia, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/406/2977134/teror-laba-laba-beracun-hantui-kota-sydney-racunnya-bisa-membunuh-dalam-15-menit-MDy3qts6AN.jpeg
Teror Laba-Laba Beracun Hantui Kota Sydney, Racunnya Bisa Membunuh dalam 15 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/406/2971451/kota-di-australia-ini-dikepung-jangkrik-bikin-warga-frustrasi-fenomena-apa-NEqzq6eRxp.JPG
Kota di Australia Ini Dikepung Jangkrik Bikin Warga Frustrasi, Fenomena Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/406/2963796/ngeri-amoeba-pemakan-otak-teror-wisata-air-di-australia-barat-zycguNemtR.JPG
Ngeri, Amoeba Pemakan Otak Teror Wisata Air di Australia Barat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement